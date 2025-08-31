"Personne n'est plus grand que le club" : Nicolas Raskin écarté par le coach des Rangers

Photo: © photonews

Déjà laissé sur le banc en Champions League, Nicolas Raskin a cette fois été écarté du groupe par Russell Martin. Le coach écossais s'est expliqué concernant ce choix.

Nicolas Raskin semble plus que jamais sur le départ du côté des Glasgow Rangers. Cette saison, le Diable Rouge a perdu son rôle de titulaire indiscutable dans l'entrejeu écossais, après avoir été l'un des meilleurs joueurs des Rangers la saison passée.

Une situation qui pourrait être liée à des velleités de départ de Raskin, qui intéresse des clubs de Premier League. Mais après qu'il ait été laissé sur le banc au coup d'envoi à Bruges, le père de Nicolas Raskin s'était emporté sur les réseaux sociaux, taclant directement le coach Russell Martin.

Ce dimanche après-midi se joue le Old Firm, un match qui va probablement décider de l'avenir de Martin à la tête des Rangers. Et pour l'occasion, Raskin n'est pas sur la feuille de match. Une décision impopulaire chez les supporters du club, et que Russell Martin a expliquée au micro de Sky Sports Scotland.

"Chaque décision que je prends est pour le bien du club, cela n'a rien à voir avec mon cas personnel ou des cas individuels. Personne n'est plus grand que le club", clame Martin. "J'ai opté pour des joueurs qui donneront tout pour l'équipe, qui vont se donner à fond pour ce match".

Un message assez clair adressé à Nicolas Raskin, qui n'a plus beaucoup de temps pour se trouver une porte de sortie s'il le souhaite. Mais peut-être ne devra-t-il pas attendre longtemps avant que ce soit Russell Martin lui-même à qui le club montre la porte...

