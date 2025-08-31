Qui pour succéder à Euvrard ? Dender a une cible en tête

Après le départ de Vincent Euvrard vers le Standard, Dender cherche un nouvel entraîneur. La direction s'intéresse à Jay Shoffner, actuellement à Lierse.

L’entraîneur américain Jay Shoffner, à la tête de Lierse SK depuis fin 2024, a été contacté par Dender dans sa quête d’un nouvel entraîneur. Selon Het Nieuwsblad, Shoffner a eu un premier entretien avec la direction du club.

Shoffner s’était distingué en réussissant à maintenir Ostende en D2 dans des conditions difficiles. Ses bons résultats avec Lierse, où il a manqué de peu les play-offs, ont renforcé sa réputation.



Si Shoffner a eu un premier contact avec Dender après le départ d’Euvrard au Standard, aucun échange officiel n’a eu lieu avec Lierse. Le coach est sous contrat avec son club, ce qui complique un éventuel transfert.

Plusieurs pistes

Dender étudie plusieurs pistes, mais l’expérience et les résultatsde Shoffner en font un choix logique. Sa bonne connaissance du football belge et sa capacité à organiser une équipe sous pression séduisent une direction en quête de stabilité.

Dender poursuivra les discussions dans les prochains jours, tout en tenant compte du contrat qui lie Shoffner à Lierse. L'Américain attend une offre concrète.