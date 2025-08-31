Victoire dans la douleur et polémique : Kompany protège Boey après un contact choquant

Victoire dans la douleur et polémique : Kompany protège Boey après un contact choquant

Hier soir, le Bayern Munich de Vincent Kompany s'est imposé de justesse face à Augsbourg. Un match tendu, marqué par la perte de connaissance d'un joueur.

Après 48 minutes de jeu, le Bayern Munich menait tranquillement 0-3 contre Augsbourg. Serge Gnabry, Luis Díaz et Michael Olise avaient marqué. On s’attendait à une soirée sans difficulté pour le Rekordmeister.

La rencontre a pris une autre tournure. Cinq minutes plus tard, Kristijan Jakic réduisait le score. À la 76e minute, Mert Kömür ramenait son équipe à une longueur du Bayern.

Les hommes de Vincent Kompany ont malgré tout réussi à conserver leur avantage et à s’imposer 2-3. Mais en fin de match, le défenseur bavarois Sacha Boey s’est retrouvé au centre d’une polémique.

Robin Fellhauer inconscient

Lors d’un duel aérien, Boey a percuté Robin Fellhauer à la tête, laissant le joueur d’Augsbourg quelques instants inconscient L’entraîneur Sandro Wagner n’a pas digéré l’action ni l’attitude du Français. "Il a une commotion cérébrale grave. C’était une grosse faute. Ce n’était pas volontaire, mais le coup était très dur."

Le coach de 37 ans a surtout reproché son comportement. "J’aurais voulu que Boey ne s’éloigne pas avec autant de froideur, mais qu’il s’excuse immédiatement. Au lieu d’attendre de voir que le joueur ne réagissait plus."

Kompany prend sa défense

Kompany a défendu son joueur après la rencontre. "Dans ce genre de contact, tu ne saisis pas directement la gravité de la situation. Quand Sacha a compris, il a présenté ses excuses. Nous souhaitons le meilleur à Robin et à sa famille."

