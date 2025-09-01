Deux joueurs d'Anderlecht ciblés par Malines pour combler le probable départ de Rob Schoofs

Deux joueurs d'Anderlecht ciblés par Malines pour combler le probable départ de Rob Schoofs
Photo: © photonews

Le KV Malines se prépare au départ de Rob Schoofs. Le milieu de terrain de 31 ans est dans le viseur de l'Union, qui souhaite en faire le remplaçant de Charles Vanhoutte. Le club malinois a déjà inscrit des remplaçants potentiels sur sa liste : deux joueurs d'Anderlecht.

Pour le KV Malines, ce serait une perte sportive, mais financièrement le transfert pourrait leur être très utile. Le club pourrait utiliser les revenus pour recruter de nouveaux renforts et rééquilibrer les comptes après un investissement conséquent dans l’effectif.

Si Schoofs venait effectivement à partir, le KV Malines envisage déjà des remplaçants potentiels. Mats Rits et Théo Leoni figurent sur la liste. Tous deux sont considérés comme superflus à Anderlecht et pourraient relancer leur carrière ailleurs.

Lire aussi… L'Union Saint-Gilloise veut dénicher le remplaçant de Charles Vanhoutte dans un autre club de Pro League

Rits et Leoni apportent de l’expérience et de la qualité belge, deux atouts dont le KV Malines a besoin pour compenser le probable départ de Schoofs. Notamment au milieu de terrain, l’équipe doit maintenir le bon équilibre afin de conserver son niveau de jeu.

Le timing d’un éventuel transfert est crucial. Schoofs doit d’abord donner son accord officiel à l’Union, et le KV Malines veut agir rapidement pour engager un successeur avant la clôture du mercato.

Pour Schoofs, un transfert vers l’Union représente un nouveau défi et l’opportunité de se montrer au plus haut niveau européen. Pour le KV Malines, l’enjeu est de garder un noyau solide après un très bon début de saison.

Plus de news

