L'Union Saint-Gilloise veut dénicher le remplaçant de Charles Vanhoutte dans un autre club de Pro League

L'Union Saint-Gilloise s'apprête à perdre son nouveau Diable Rouge, Charles Vanhoutte, lors de la dernière semaine du mercato. Le champion en titre souhaite recruter son remplaçant au sein d'un autre club de Pro League.

Tout se passe pour le mieux à l'Union Saint-Gilloise, qui a repris la première place de la Jupiler Pro League, à égalité avec Saint-Trond, après sa victoire lors du derby bruxellois face au Sporting d'Anderlecht, ce dimanche.

Une rencontre à laquelle n'a pas pris part le nouveau Diable Rouge Charles Vanhoutte, présent à Nice pour finaliser son transfert avec les Aiglons, quatrièmes de Ligue 1 la saison dernière. Son transfert était quelque peu bloqué, car l'Union n'avait pas encore identifié de remplaçant, ce qui est désormais chose faite.

L'Union veut Rob Schoofs pour remplacer Charles Vanhoutte

Lors de la rencontre face à Anderlecht, les commentateurs de la chaîne DAZN ont précisé que "l'Union Saint-Gilloise aurait bel et bien trouvé un remplaçant à Vanhoutte. Un remplaçant belge, disposant d'expérience en Jupiler Pro League, dont le nom n'a pas (encore) filtré."

Selon les informations de Het Laatste Nieuws, ce lundi, il s'agirait de Rob Schoofs, le milieu de terrain de Malines. Déjà approché par les Unionistes en 2023, il susciterait un intérêt très concret du champion en titre et aurait été identifié comme cible numéro 1.

Une occasion en or pour le capitaine des Malinois, passé par Saint-Trond et La Gantoise au cours de sa carrière. Présent derrière les casernes depuis 2017, il pourrait, à 31 ans, découvrir la Ligue des Champions avec l'Union.

