Ultime (?) rebondissement : Charles Vanhoutte devrait bel et bien quitter l'Union

Alors qu'on annonçait que le deal entre l'USG et l'OGC Nice ne se ferait pas, c'est finalement le contraire qui devrait se produire. En effet, Charles Vanhoutte était sur la Côte d'Azur ce dimanche, pour finaliser son transfert.

C'est un retournement de situation spectaculaire qu'annonce le spécialiste du mercato Sacha Tavolieri, celui-là même qui annonçait il y a quelques heures que le deal entre l'Union Saint-Gilloise et l'OGC Nice était tombé à l'eau concernant Charles Vanhoutte.

En effet, selon les dernières informations, Vanhoutte était présent ce dimanche à Nice (une information également relayée par les commentateurs de DAZN en direct) afin de finaliser son transfert chez le 4e de la dernière saison de Ligue 1.



Ce qui bloquait initialement concernant Vanhoutte était l'impossibilité pour l'Union de trouver, en un temps si réduit, un remplaçant de niveau équivalent. Demain soir, la plupart des marchés fermeront en effet, ce qui forcerait l'Union à aller se servir en JPL ou dans l'un des championnats encore ouverts (comme la Turquie).

Mission impossible ? Apparemment pas. DAZN a ainsi précisé durant sa diffusion que l'Union Saint-Gilloise aurait bel et bien trouvé un remplaçant à Vanhoutte. Un remplaçant belge et disposant d'expérience en Jupiler Pro League, dont le nom n'a pas (encore) filtré.

Après les départs de Noah Sadiki, Koki Machida, Anthony Moris et Franjo Ivanovic, c'est donc probablement une grosse vente de plus qui se profile pour l'USG. L'Equipe annonce un contrat de 4 ans pour le joueur évalué à 6 millions d'euros par Transfermarkt, mais pas de montant estimé.