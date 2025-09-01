OFFICIEL : l'Arlonais Norman Bassette est de retour en France

OFFICIEL : l'Arlonais Norman Bassette est de retour en France
Photo: © photonews
C'est officiel, Norman Bassette est un joueur du Stade de Reims. L'attaquant quitte Coventry City et s'engage avec la formation de Ligue 2 en prêt avec option d'achat pour une saison.

Le Diable Rouge était absent des feuilles de match de Coventry City depuis le début de saison. Un départ était donc attendu et c’est finalement un retour en France qu’il a choisi. Formé en partie au SM Caen, le joueur belge a appartenu au club pendant quatre années (2020-2024).

Le Stade de Reims a alors remporté la bataille contre deux équipes belges. Westerlo et Malines étaient également intéressés par le buteur selon les informations de l’expert mercato Sacha Tavolieri. 

J’ai hâte de jouer devant les supporters à Delaune et j’espère que nous réaliserons la plus belle saison possible

"Je suis très heureux de pouvoir signer dans ce beau club où de nombreux Belges, tels que Wout Faes ou encore Thomas Foket sont passés et ont réussi. J’ai hâte de jouer devant les supporters à Delaune et j’espère que nous réaliserons la plus belle saison possible, pour eux, pour le club et pour la ville," explique le joueur à son arrivée au club.

Le jeune talent belge fera la connaissance d’un coach bien connu en Belgique : Karel Geraerts. L’ancien entraîneur de l’Union Saint-Gilloise est actuellement le T1 de la formation rémoise.

Une montée en Ligue 1 après la descente de la saison dernière est l’objectif de l'équipe du deuxième échelon du football français. En ce début d'exercice, le Stade de Reims a décroché sept points sur ses quatre premiers matchs, se plaçant cinquième au classement, à un point du premier.

Coventry City
Norman Bassette

