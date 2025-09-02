Un transfert annulé qui pourrait ravir Anderlecht : le potentiel successeur de Dolberg trouvé chez Vincent Kompany ?

Le marché des transferts est clos dans les grands championnat européens. Mais les grandes écuries continentales peuvent encore laisser partir des joueurs dans d'autres compétitions...comme en Belgique.

Pour les clubs belges désireux de se renforcer chez des clubs qui ne peuvent plus transférer, l'heure est à cibler des profils en manque de temps de jeu ou qui ne nécessitent pas de remplaçant direct. C'est par exemple le cas de Jonah Kusi-Asare au Bayern Munich.

Il y a quelques mois, Westerlo a été la première équipe belge à se manifester pour l'attaquant de 18 ans des Bavarois. Mais le garçon est convoité et n'a pas abouti en Campine.

Deal avec Fulham annulé, Anderlecht à l'affût

Le Suédois a fait ses débuts avec l'équipe première du Bayern Munich la saison dernière, ce qui a encore fait monter sa cote. Selon Sky Sports, le PSV, l'OGC Nice et le FC Nordsjaelland auraient également coché son nom.

Fulham semblait sur le point de l'accueillir hier, dans la dernière ligne droite du mercato de Premier League, mais l'accord a été trouvé trop tard. Faute de temps, l'opération a donc été annulée.

🚨❌ L'accord s'est effondré à la dernière minute. Il n'y avait pas assez de temps. Jonah Kusi-Asare ne rejoindra pas Fulham. Bien qu'un accord complet ait été conclu avec toutes les parties, le transfert est annulé.



Maintenant, Anderlecht ou le PSV Eindhoven pourraient être les gagnants - les discussions sont en cours. 🇸🇪🇬🇭 https://t.co/xgwV5NCJRu — Florian Plettenberg (@Plettigoal) 1 septembre 2025

Cela pourrait être une aubaine pour Anderlecht. Le Sporting avait également été séduit par son profil et a encore tout le loisir de poursuivre les discussions. Mais attention, le PSV peut lui aussi encore poursuivre son mercato. Le Club de Bruges s'est également déjà positionné. Pour les Mauves, parvenir à boucler le deal serait une opération en or, surtout si Kasper Dolberg venait à quitter le club.