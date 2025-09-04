La Gantoise alerte ses supporters après les débordements face à Bruges

Ambiance folle face à Bruges, mais La Gantoise redoute que certains débordements n'entraînent de lourdes conséquences.

En fin de match entre La Gantoise et le Club de Bruges, des bouteilles et des gobelets ont été lancés vers le gardien brugeois Nordin Jackers et l’arbitre Lothar D’Hondt. L’utilisation de fumigènes par une partie du kop gantois figure dans le rapport de l’Union belge.

Le club veut éviter que ça se reproduise et s'est adressé à ses supporters. "Grâce à votre soutien et à l’égalisation dans les dernières minutes contre Bruges, nous avons vécu dimanche une ambiance incroyable à la Planet Group Arena."

Mais La Gantoise reconnaît les débordements. "En même temps, nous voulons revenir sur ce qui s’est passé. Ces incidents peuvent entraîner une lourde sanction et, surtout, nuisent à l’ambiance que nous voulons construire ensemble."

Des sanctions collectives comme des tribunes fermées ou des amendes ne pénaliseraient pas seulement La Gantoise, mais aussi ses joueurs. "Notre équipe a besoin de vous. Assurons-nous qu’elle ne doive pas jouer un jour devant des tribunes vides."

Avec plusieurs matchs cruciaux à venir, Gand compte sur ses supporters pour faire la différence, sans ternir l’image du club ni briser le lien avec ses fans.