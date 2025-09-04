L'Union inflige une lourde défaite à une équipe étrangère : les nouvelles recrues ont mis la main à la pâte

L'Union Saint-Gilloise disputait un match amical ce jeudi. De nouvelles recrues ont eu l'occasion de se montrer.

Huit joueurs du groupe sont partis rejoindre leurs équipes nationales respectives. Le groupe était alors composé de joueurs de l'équipe première mais aussi de U23.

L'Union affrontait le Roda JC Kerkrade, club de seconde division néerlandaise. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tout s'est bien déroulé pour les Saint-Gillois puisqu'ils se sont imposés sur le score de 7-1.

Patris et Schoofs buteurs

Les deux joueurs arrivés en début de semaine ont été décisifs. Louis Patris a planté un but tandis que Rob Schoofs a inscrit un doublé.

Le Brésilien arrivé cet été, Guilherme Smith, a également inscrit deux roses. Mathias Rasmussen et Mohamed Asri, joueur de 21 ans évoluant avec les U23, ont quant à eux fait trembler les filets une fois chacun.

La prochaine rencontre officielle de l'Union Saint-Gilloise aura lieu le samedi 13 septembre. Les hommes de Sébastien Pocognoli se déplaceront à Dender. Seulement trois jours plus tard, ce sera déjà le début de la Ligue des Champions pour les Bruxellois avec un déplacement à Eindhoven face au PSV.