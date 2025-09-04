Une semaine intense à Anvers : le projet de rachat d'un club de Challenger Pro League se concrétise

Une délégation japonaise a multiplié les visites à Anvers. Le projet de rachat du Beerschot avance, même si un désaccord retarde l'accord définitif.

Les signaux se multiplient autour d’un futur rachat du Beerschot. Depuis plusieurs jours, une délégation japonaise se fait remarquer à Anvers, aussi bien au stade que dans les rues de la ville.

Samedi, la délégation était dans les couloirs du Het Kiel pour le match face au Lierse. Quelques jours plus tard, les mêmes visages se sont retrouvés près des terrains d’entraînement, en compagnie des dirigeants du club.

Aux côtés du PDG Steve Nuyts, les investisseurs ont poursuivi leur marathon de rencontres. Ils cherchent à accélérer les négociations pour finaliser rapidement la reprise rapporte Het Nieuwsblad.

Un désaccord avec l’actionnaire minoritaire flamand, Francis Vrancken, retarde la finalisation du dossier.

Comme l'explique Het Nieuwsblad, une partie de la délégation japonaise a repris l’avion. La suite devrait se faire à distance.