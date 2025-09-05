Cet été, le transfert n'a pas abouti, mais en janvier Anderlecht a de grandes chances de devoir se séparer de ce joueur

À Neerpede, Jan-Carlo Simic continue de faire beaucoup parler de lui. Le jeune défenseur d'Anderlecht attire depuis plusieurs semaines l'attention de la Lazio Rome et, d'après la presse italienne, l'intérêt du club romain est toujours d'actualité.

Un transfert avait échoué cet été, mais en janvier le club italien souhaiterait retenter sa chance. La raison pour laquelle la Lazio n’avait pas pu aller plus loin en août était surtout liée à sa marge financière limitée.

Les Romains avaient du mal à dégager les fonds nécessaires, même si Simic restait relativement abordable par rapport à d’autres cibles défensives.

Pour la Lazio, Simic est une priorité absolue dans sa quête de renforts défensifs. Son profil – jeune, solide dans les duels et avec une grande marge de progression – le rend particulièrement attractif pour un club de la subtop en Serie A. De plus, le montant du transfert entrerait parfaitement dans le budget une fois la situation financière stabilisée.

Simic doit rapporter de l’argent

En janvier, la Lazio s’attend à être dans une meilleure posture financière et souhaite rouvrir les négociations. Ce qui augmente la probabilité qu’Anderlecht doive céder son défenseur en cours de saison. D’ailleurs, Simic avait déjà reçu le feu vert pour un départ, mais seulement au bon prix.

Les Mauves savent toutefois qu’ils devront rapidement prévoir une alternative. Ils espèrent d’ici là le retour de Zoumana Keita, mais un défenseur expérimenté ne serait clairement pas de trop, comme cela s’est déjà vérifié.