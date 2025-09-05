Cet été, le transfert n'a pas abouti, mais en janvier Anderlecht a de grandes chances de devoir se séparer de ce joueur

Cet été, le transfert n'a pas abouti, mais en janvier Anderlecht a de grandes chances de devoir se séparer de ce joueur
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4288

À Neerpede, Jan-Carlo Simic continue de faire beaucoup parler de lui. Le jeune défenseur d'Anderlecht attire depuis plusieurs semaines l'attention de la Lazio Rome et, d'après la presse italienne, l'intérêt du club romain est toujours d'actualité.

Un transfert avait échoué cet été, mais en janvier le club italien souhaiterait retenter sa chance. La raison pour laquelle la Lazio n’avait pas pu aller plus loin en août était surtout liée à sa marge financière limitée.

Les Romains avaient du mal à dégager les fonds nécessaires, même si Simic restait relativement abordable par rapport à d’autres cibles défensives.

Pour la Lazio, Simic est une priorité absolue dans sa quête de renforts défensifs. Son profil – jeune, solide dans les duels et avec une grande marge de progression – le rend particulièrement attractif pour un club de la subtop en Serie A. De plus, le montant du transfert entrerait parfaitement dans le budget une fois la situation financière stabilisée.

Simic doit rapporter de l’argent

En janvier, la Lazio s’attend à être dans une meilleure posture financière et souhaite rouvrir les négociations. Ce qui augmente la probabilité qu’Anderlecht doive céder son défenseur en cours de saison. D’ailleurs, Simic avait déjà reçu le feu vert pour un départ, mais seulement au bon prix.

Les Mauves savent toutefois qu’ils devront rapidement prévoir une alternative. Ils espèrent d’ici là le retour de Zoumana Keita, mais un défenseur expérimenté ne serait clairement pas de trop, comme cela s’est déjà vérifié.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Jan-Carlo Simic

Plus de news

Le premier but des Diables Rouges face au Liechtenstein aurait dû être annulé : voici pourquoi

Le premier but des Diables Rouges face au Liechtenstein aurait dû être annulé : voici pourquoi

19:00
OFFICIEL : Wouter Vandenhaute n'est plus le président d'Anderlecht

OFFICIEL : Wouter Vandenhaute n'est plus le président d'Anderlecht

15:25
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/09: Teklab - Da Costa - Nilsson

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/09: Teklab - Da Costa - Nilsson

17:00
En voie d'être racheté, ce club belge se rapproche d'un joli transfert

En voie d'être racheté, ce club belge se rapproche d'un joli transfert

18:00
Un ancien joueur du Standard proposé comme alternative à Olivier Renard à Anderlecht : il met les choses au point

Un ancien joueur du Standard proposé comme alternative à Olivier Renard à Anderlecht : il met les choses au point

15:00
OFFICIEL : Henok Teklab a trouvé un nouveau défi, mais reste en Belgique

OFFICIEL : Henok Teklab a trouvé un nouveau défi, mais reste en Belgique

17:00
Bientôt un nouveau défi pour Domenico Tedesco ? Il pourrait remplacer José Mourinho

Bientôt un nouveau défi pour Domenico Tedesco ? Il pourrait remplacer José Mourinho

17:30
Un nouvel attaquant à Anderlecht ? La recherche continue, mais... cela semble compliqué

Un nouvel attaquant à Anderlecht ? La recherche continue, mais... cela semble compliqué

12:00
OFFICIEL : un nouveau renfort venu de France pour le Sporting de Charleroi B

OFFICIEL : un nouveau renfort venu de France pour le Sporting de Charleroi B

16:30
Un Américain pour remplacer Vincent Euvrard à Dender ? Le coach étranger a tranché

Un Américain pour remplacer Vincent Euvrard à Dender ? Le coach étranger a tranché

15:40
Un président met en place un jour férié pour fêter la qualification de son pays à la Coupe du Monde 2026

Un président met en place un jour férié pour fêter la qualification de son pays à la Coupe du Monde 2026

16:04
OFFICIEL : arrivé à la RAAL lors de ce mercato estival, ce joueur s'en va déjà dans un autre club belge

OFFICIEL : arrivé à la RAAL lors de ce mercato estival, ce joueur s'en va déjà dans un autre club belge

14:20
Un Diable Rouge critiqué par Hein Vanhaezebrouck : "Je choisirais quelqu'un d'autre"

Un Diable Rouge critiqué par Hein Vanhaezebrouck : "Je choisirais quelqu'un d'autre"

14:00
4
Enfin une porte de sortie pour Gustaf Nilsson au Club de Bruges ?

Enfin une porte de sortie pour Gustaf Nilsson au Club de Bruges ?

13:00
"J'ai demandé pour changer de côté" : les mots de Youri Tielemans après sa première en tant que capitaine "fixe"

"J'ai demandé pour changer de côté" : les mots de Youri Tielemans après sa première en tant que capitaine "fixe"

13:30
Jour décisif à Anderlecht : Wouter Vandenhaute bientôt remplacé à la présidence ?

Jour décisif à Anderlecht : Wouter Vandenhaute bientôt remplacé à la présidence ?

08:30
Coup dur pour Ivan Leko et La Gantoise sur le marché des transferts

Coup dur pour Ivan Leko et La Gantoise sur le marché des transferts

12:40
"Il faut le libérer de cette pression" : un ancien Diable Rouge évoque le match compliqué de Loïs Openda

"Il faut le libérer de cette pression" : un ancien Diable Rouge évoque le match compliqué de Loïs Openda

12:20
2
La soirée des premières à Vaduz : Arthur Theate y a participé (et a failli mettre le goal de la semaine) Interview

La soirée des premières à Vaduz : Arthur Theate y a participé (et a failli mettre le goal de la semaine)

11:40
Vandenhaute pas présent, bien des questions en suspens : les enjeux d'une journée historique pour Anderlecht

Vandenhaute pas présent, bien des questions en suspens : les enjeux d'une journée historique pour Anderlecht

07:00
Un jeune crack brésilien pour concurrencer Joaquin Seys au Club de Bruges ?

Un jeune crack brésilien pour concurrencer Joaquin Seys au Club de Bruges ?

11:00
"On a montré qu'on était sérieux" : Kevin De Bruyne satisfait de la réaction des Diables Rouges

"On a montré qu'on était sérieux" : Kevin De Bruyne satisfait de la réaction des Diables Rouges

11:20
Hein Vanhaezebrouck interpellé par le transfert de ce Diable Rouge : "C'est quoi cette politique ?"

Hein Vanhaezebrouck interpellé par le transfert de ce Diable Rouge : "C'est quoi cette politique ?"

10:30
Voici ce que devient Divock Origi, toujours payé 4 millions d'euros par an

Voici ce que devient Divock Origi, toujours payé 4 millions d'euros par an

10:00
Voici le gros problème du Club de Bruges en ce qui concerne les matchs européens

Voici le gros problème du Club de Bruges en ce qui concerne les matchs européens

09:30
Le Standard a fait son choix concernant un potentiel retour d'Andi Zeqiri

Le Standard a fait son choix concernant un potentiel retour d'Andi Zeqiri

09:00
Le back gauche des Diables Rouges pour les dix prochaines années est trouvé Interview

Le back gauche des Diables Rouges pour les dix prochaines années est trouvé

07:40
Lionel Messi a joué son dernier match en Argentine : "Pouvoir terminer comme ça, c'est ce dont j'ai toujours rêvé"

Lionel Messi a joué son dernier match en Argentine : "Pouvoir terminer comme ça, c'est ce dont j'ai toujours rêvé"

08:00
Tests médicaux prévus dans la journée : une ancienne piste du Standard pour succéder à Rob Schoofs

Tests médicaux prévus dans la journée : une ancienne piste du Standard pour succéder à Rob Schoofs

07:20
Cela ne s'arrêtera donc jamais ? Un nouveau titulaire anderlechtois rejoint l'infirmerie

Cela ne s'arrêtera donc jamais ? Un nouveau titulaire anderlechtois rejoint l'infirmerie

20:20
Un seul match 100% wallon : le programme de la Coupe pour l'entrée en lice des clubs de D1B

Un seul match 100% wallon : le programme de la Coupe pour l'entrée en lice des clubs de D1B

06:30
Encore raté pour Loïs Openda, qui marque moins... que De Cuyper : Rudi Garcia le défend

Encore raté pour Loïs Openda, qui marque moins... que De Cuyper : Rudi Garcia le défend

06:00
1
Moris frustre un ancien du Standard, l'Allemagne surprise : les autres résultats de la soirée

Moris frustre un ancien du Standard, l'Allemagne surprise : les autres résultats de la soirée

23:30
Deux "MVP", mais aussi deux joueurs en échec : les cotes des Diables au Liechtenstein

Deux "MVP", mais aussi deux joueurs en échec : les cotes des Diables au Liechtenstein

23:00
3
Certains en rêvaient à Anderlecht...et continueront à rêver : Aleksandar Mitrovic a trouvé son nouveau point de chute

Certains en rêvaient à Anderlecht...et continueront à rêver : Aleksandar Mitrovic a trouvé son nouveau point de chute

21:20
Le Club de Bruges surpuissant, Anderlecht pas verni : le onze des transferts estivaux les plus chers de Pro League

Le Club de Bruges surpuissant, Anderlecht pas verni : le onze des transferts estivaux les plus chers de Pro League

21:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 1-1 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved