Pas d'entraîneur et pas de renfort : les supporters de Dender passent à l'action

Dender s'écroule après son exploit de l'an passé. Dernier du classement, le club subit la colère de ses supporters.

La saison dernière, Dender avait créé la surprise en Jupiler Pro League. Promu en D1A, le club avait non seulement assuré son maintien, mais aussi décroché une place en Europe Play-Offs. Un petit exploit à leur échelle.

Cette année, c'est moins beau. Après six journées de championnat, Dender occupe la dernière place du classement avec seulement deux points. Un départ catastrophique qui inquiète les fidèles du club.

Message des fans

Face à cette situation, le groupe de supporters Dender’s Fines 18 a décidé de se faire entendre. Plusieurs banderoles ont été déployées au centre d’entraînement.

"Il faut que quelque chose se passe. Pour l’instant, nous sommes sans entraîneur alors que nos meilleurs joueurs ont été vendus, dont un bon attaquant et un défenseur solide. Pas de renfort et nous sommes derniers au classement", ont-ils expliqué dans les colonnes de Het Nieuwsblad.

Les supporters précisent qu’aucune rencontre avec la direction n’était prévue : "Ce n’était pas le but. Nous voulions simplement faire passer un message, et nos banderoles étaient suffisamment claires."