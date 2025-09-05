Un président met en place un jour férié pour fêter la qualification de son pays à la Coupe du Monde 2026

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Grâce à un match nul contre l'Équateur (0-0), le Paraguay s'est qualifié pour la Coupe du monde 2026. Le président du pays a décidé de faire de vendredi un jour férié afin de fêter cette qualification.

Cela faisait trois éditions que les Paraguayens ne s'étaient plus qualifiés. Le match nul dans la nuit de jeudi à vendredi a permis à tout un pays de faire la fête.

Ce résultat a permis d’assurer mathématiquement la qualification du pays pour le prochain Mondial. Celui-ci se déroulera aux États-Unis, Canada et Mexique.

Dans un message, le président paraguayen Santiago Peña a fait une annonce pour le moins surprenante. Il a décrété que ce vendredi 5 septembre serait un jour férié.

"Cela fait seize ans depuis notre dernière qualification, seize ans sans entendre notre hymne à un Mondial. Merci l’Albirroja," s'est enthousiasmé le président dans un message partagé sur son compte X.

"C’est un rêve qui se réalise pour tous les Paraguayens et demain, c'est férié, pour que tous les Paraguayens fêtent ensemble," pointe-t-il. Il avait quelque peu prévu son coup puisque, en septembre, une loi avait été votée pour indiquer que le pouvoir en place pouvait ajouter un jour férié lors d'un événement particulier.

Decreto a través del cual se declara Feriado Nacional el día viernes 5 de septiembre. pic.twitter.com/qf630ms4I8 — Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) September 5, 2025