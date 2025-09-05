Vandenhaute pas présent, bien des questions en suspens : les enjeux d'une journée historique pour Anderlecht

Ce vendredi risque bien d'être un jour clé pour l'avenir d'Anderlecht. À 11h, le Conseil d'Administration est à l'ordre du jour. Avec des premières tendances très claires à prévoir.

En proposant sa démission au lendemain de la défaite à l'Union et des nouvelles marques de protestation des supporters, Wouter Vandenhaute a rendu le CA de ce vendredi particulièrement important. Si l'incertitude planait encore autour de sa destitution effective, c'est désormais beaucoup plus clair.

Comme l'écrit La Dernière Heure, la démission de Vandenhaute en tant que président du club mauve et blanc sera acceptée à l'unanimité. L'ancien journaliste ne sera d'ailleurs pas présent lors du vote.

Pas de confrontation avec Marc Coucke

Le Conseil d'Administration se réunira à 11h. On s'attend à ce que la décision soit prise très rapidement, bien qu'il reste certaines questions à résoudre.

Comment Marc Coucke envisage-t-il l'avenir d'Anderlecht ? Qui deviendra le nouveau président - ou président par intérim - du Sporting ? Un retour de Michael Verschueren ou même de Romelu Lukaku à plus long terme est-il envisagé ?

Une chose est sûre : le 5 septembre marquera une journée cruciale pour l'avenir du RSC Anderlecht. Pour enfin repartir sur des bases plus saines et ne plus connaître l'instabilité chronique de ces dernières années ?