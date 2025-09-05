Vandenhaute pas présent, bien des questions en suspens : les enjeux d'une journée historique pour Anderlecht

Vandenhaute pas présent, bien des questions en suspens : les enjeux d'une journée historique pour Anderlecht
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4288

Ce vendredi risque bien d'être un jour clé pour l'avenir d'Anderlecht. À 11h, le Conseil d'Administration est à l'ordre du jour. Avec des premières tendances très claires à prévoir.

En proposant sa démission au lendemain de la défaite à l'Union et des nouvelles marques de protestation des supporters, Wouter Vandenhaute a rendu le CA de ce vendredi particulièrement important. Si l'incertitude planait encore autour de sa destitution effective, c'est désormais beaucoup plus clair.

Comme l'écrit La Dernière Heure, la démission de Vandenhaute en tant que président du club mauve et blanc sera acceptée à l'unanimité. L'ancien journaliste ne sera d'ailleurs pas présent lors du vote.

Pas de confrontation avec Marc Coucke

Le Conseil d'Administration se réunira à 11h. On s'attend à ce que la décision soit prise très rapidement, bien qu'il reste certaines questions à résoudre.

Comment Marc Coucke envisage-t-il l'avenir d'Anderlecht ? Qui deviendra le nouveau président - ou président par intérim - du Sporting ? Un retour de Michael Verschueren ou même de Romelu Lukaku à plus long terme est-il envisagé ?

Une chose est sûre : le 5 septembre marquera une journée cruciale pour l'avenir du RSC Anderlecht. Pour enfin repartir sur des bases plus saines et ne plus connaître l'instabilité chronique de ces dernières années ?

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Jour décisif à Anderlecht : Wouter Vandenhaute bientôt remplacé à la présidence ?

Jour décisif à Anderlecht : Wouter Vandenhaute bientôt remplacé à la présidence ?

08:30
Voici le gros problème du Club de Bruges en ce qui concerne les matchs européens

Voici le gros problème du Club de Bruges en ce qui concerne les matchs européens

09:30
Le Standard a fait son choix concernant un potentiel retour d'Andi Zeqiri

Le Standard a fait son choix concernant un potentiel retour d'Andi Zeqiri

09:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/09: Servais

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/09: Servais

07:20
Le back gauche des Diables Rouges pour les dix prochaines années est trouvé Interview

Le back gauche des Diables Rouges pour les dix prochaines années est trouvé

07:40
Lionel Messi a joué son dernier match en Argentine : "Pouvoir terminer comme ça, c'est ce dont j'ai toujours rêvé"

Lionel Messi a joué son dernier match en Argentine : "Pouvoir terminer comme ça, c'est ce dont j'ai toujours rêvé"

08:00
Tests médicaux prévus dans la journée : une ancienne piste du Standard pour succéder à Rob Schoofs

Tests médicaux prévus dans la journée : une ancienne piste du Standard pour succéder à Rob Schoofs

07:20
Cela ne s'arrêtera donc jamais ? Un nouveau titulaire anderlechtois rejoint l'infirmerie

Cela ne s'arrêtera donc jamais ? Un nouveau titulaire anderlechtois rejoint l'infirmerie

20:20
Un seul match 100% wallon : le programme de la Coupe pour l'entrée en lice des clubs de D1B

Un seul match 100% wallon : le programme de la Coupe pour l'entrée en lice des clubs de D1B

06:30
Encore raté pour Loïs Openda, qui marque moins... que De Cuyper : Rudi Garcia le défend

Encore raté pour Loïs Openda, qui marque moins... que De Cuyper : Rudi Garcia le défend

06:00
1
Moris frustre un ancien du Standard, l'Allemagne surprise : les autres résultats de la soirée

Moris frustre un ancien du Standard, l'Allemagne surprise : les autres résultats de la soirée

23:30
Deux "MVP", mais aussi deux joueurs en échec : les cotes des Diables au Liechtenstein

Deux "MVP", mais aussi deux joueurs en échec : les cotes des Diables au Liechtenstein

23:00
2
Certains en rêvaient à Anderlecht...et continueront à rêver : Aleksandar Mitrovic a trouvé son nouveau point de chute

Certains en rêvaient à Anderlecht...et continueront à rêver : Aleksandar Mitrovic a trouvé son nouveau point de chute

21:20
Le Club de Bruges surpuissant, Anderlecht pas verni : le onze des transferts estivaux les plus chers de Pro League

Le Club de Bruges surpuissant, Anderlecht pas verni : le onze des transferts estivaux les plus chers de Pro League

21:40
L'ombre d'A-CAP toujours bien là au Standard : les inquiétantes révélations sur la reprise du club

L'ombre d'A-CAP toujours bien là au Standard : les inquiétantes révélations sur la reprise du club

22:20
1
Lents au démarrage, les Diables Rouges finissent par dérouler au Liechtenstein

Lents au démarrage, les Diables Rouges finissent par dérouler au Liechtenstein

22:39
De quoi rassurer Rik De Mil ? Partage prolifique entre Charleroi et un autre club de Pro League

De quoi rassurer Rik De Mil ? Partage prolifique entre Charleroi et un autre club de Pro League

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/09: Mitrovic - Varela - Puertas

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/09: Mitrovic - Varela - Puertas

21:20
Un attaquant du Club de Bruges proche d'un transfert dans un autre club de Pro League ?

Un attaquant du Club de Bruges proche d'un transfert dans un autre club de Pro League ?

21:00
L'Union inflige une lourde défaite à une équipe étrangère : les nouvelles recrues ont mis la main à la pâte

L'Union inflige une lourde défaite à une équipe étrangère : les nouvelles recrues ont mis la main à la pâte

20:40
Un transfert tardif finalement sur les rails ? Un indice de poids pour Mario Stroeykens

Un transfert tardif finalement sur les rails ? Un indice de poids pour Mario Stroeykens

18:30
Anderlecht en pleine crise : Wouter Vandenhaute sera absent lors de la réunion décisive

Anderlecht en pleine crise : Wouter Vandenhaute sera absent lors de la réunion décisive

15:30
🎥 Eden Hazard meilleur dribbleur que Cristiano Ronaldo, Neymar ou encore Lionel Messi ? Voici sa réponse

🎥 Eden Hazard meilleur dribbleur que Cristiano Ronaldo, Neymar ou encore Lionel Messi ? Voici sa réponse

20:00
Les arrêts d'Epolo n'ont pas suffi : les Diablotins douchés dans le temps additionnel

Les arrêts d'Epolo n'ont pas suffi : les Diablotins douchés dans le temps additionnel

19:02
Garcia a tranché entre Batshuayi et Openda, Theate revient, Raskin sur le banc : le onze des Diables est tombé

Garcia a tranché entre Batshuayi et Openda, Theate revient, Raskin sur le banc : le onze des Diables est tombé

19:31
Qui est Kento Shiogai, l'attaquant japonais évoqué pour remplacer Kasper Dolberg à Anderlecht ?

Qui est Kento Shiogai, l'attaquant japonais évoqué pour remplacer Kasper Dolberg à Anderlecht ?

16:20
1
Quel onze pour les Diables contre le Liechtenstein ? Suivez le match en direct sur Walfoot

Quel onze pour les Diables contre le Liechtenstein ? Suivez le match en direct sur Walfoot

18:01
Une phase arrêtée qui fait toute la différence : petit coup de pression supplémentaire pour les Diables

Une phase arrêtée qui fait toute la différence : petit coup de pression supplémentaire pour les Diables

18:02
Le Standard de Liège s'impose en match amical face à une équipe étrangère

Le Standard de Liège s'impose en match amical face à une équipe étrangère

17:00
Xavi Simons, star capricieuse ? La presse allemande révèle ses frasques hors terrain

Xavi Simons, star capricieuse ? La presse allemande révèle ses frasques hors terrain

17:30
Un nouveau départ se profile au Sporting de Charleroi : Zan Rogelj va rejoindre un club étranger

Un nouveau départ se profile au Sporting de Charleroi : Zan Rogelj va rejoindre un club étranger

16:00
Vanhaezebrouck est clair sur la non-sélection de ce Diable Rouge : "Il est écarté car en plein transfert, pourtant..."

Vanhaezebrouck est clair sur la non-sélection de ce Diable Rouge : "Il est écarté car en plein transfert, pourtant..."

16:40
Nouvelle aventure pour Willian : l'ancien coéquipier d'Eden Hazard à Chelsea évoluera avec un ex-Anderlechtois

Nouvelle aventure pour Willian : l'ancien coéquipier d'Eden Hazard à Chelsea évoluera avec un ex-Anderlechtois

15:00
OFFICIEL : nouveau départ confirmé à La Gantoise

OFFICIEL : nouveau départ confirmé à La Gantoise

14:00
L'Ajax le confirme : Rayane Bounida franchit une grande étape dans sa carrière

L'Ajax le confirme : Rayane Bounida franchit une grande étape dans sa carrière

14:30
Comme les supporters, l'horeca subit le blocage de DAZN : "La perte est énorme"

Comme les supporters, l'horeca subit le blocage de DAZN : "La perte est énorme"

13:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 1-1 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved