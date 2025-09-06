Fin du suspense : l'ancien bras droit de Ronny Deila pour succéder à Vincent Euvrard, parti au Standard

Dender se cherchait un nouvel entraîneur depuis le départ de Vincent Euvrard au Standard. Le dossier est pratiquement clôturé, avec l'arrivée d'un nouveau coach en provenance du Club de Bruges.

Pendant que Vincent Euvrard vivait son premier match sur le banc du Standard, c'est son ancien adjoint Frédéric Stilmant qui a assuré l'intérim contre Charleroi. Dender se cherchait toutefois un nouveau T1 pour assurer la mission sauvetage.

La direction s'est penchée sur le profil de Hayk Milkon, entraîneur adjoint au Club de Bruges. Le dossier en est dans sa dernière ligne droite : Het Laatste Nieuws confirme que l'accord est presque finalisé et devrait très prochainement aboutir.

Le Club de Bruges peut se chercher un nouvel adjoint

Anversois d'origine arménienne, Milkon (32 ans) n'est encore que très peu connu du grand public. Il figure depuis un peu plus d'un an dans le staff du Club de Bruges. C'est Ronny Deila qui en a fait son adjoint, conquis par son travail avec les U18 et le Club NXT.

Avant cela, Hayk Milkon avait déjà frappé par sa précocité. À seulement 19 ans, il était déjà entraîneur de jeunes au Beerschot, coachant sa première équipe fanion à 23 printemps du côté de Woluwe Zaventem. Son jeune âge en fera à nouveau une attraction, mais cette fois parmi l'élite du football belge.

Avec Milkon, c'est encore un jeune entraîneur ayant fait ses preuves avec les équipes d'âge brugeoises qui décroche sa chance comme T1 : Rik De Mil, Nicky Hayen, Carl Hoefkens et Michiel Jonckheere ont ainsi servi d'exemples, qui inspireront sans doute le nouvel homme fort de Dender.