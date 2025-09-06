Il ne remplacera pas Bertaccini à Saint-Trond : le meilleur buteur de D1B dit clairement non

Il ne remplacera pas Bertaccini à Saint-Trond : le meilleur buteur de D1B dit clairement non
Saint-Trond aimerait se renforcer en attaque dans cette fin de mercato, et avait jeté son dévolu sur Thierry Ambrose. Mais ce dernier a affirmé qu'il resterait à Courtrai.

Malgré les arrivées de Keisuke Goto (en prêt) et d'Arbnor Muja, Saint-Trond se cherchait encore un renfort en attaque pour compenser notamment le départ d'Adriano Bertaccini parti à Anderlecht. Les Trudonnaires s'étaient tournés notamment vers Thierry Ambrose, attaquant du KV Courtrai, en D1B.

Relégué avec les Kerels, l'attaquant guadeloupéen est cependant resté en Challenger Pro League et commence la saison comme une balle de fusil : Ambrose en est déjà à 5 buts en 4 matchs de D1B cette saison, aidant Courtrai à occuper la tête du championnat.

Et Thierry Ambrose n'a pas forcément envie de retrouver la D1A dès cette saison. En effet, via les canaux officiels du KVK, il a fait une déclaration forte afin de rassurer ses supporters : "Je reste", annonce l'ancien attaquant du KV Ostende. 

Ambrose a encore deux ans de contrat à Courtrai. Il est évalué à 900.000 euros mais s'il continue à ce niveau et ramène le KVK en D1A, c'est peut-être un transfert plus prestigieux qui l'attendra dans un an. 

