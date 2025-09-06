Le Club de Bruges perd en amical contre Zulte Waregem : une recrue sauve l'honneur

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Vendredi, Zulte Waregem a battu le Club de Bruges 1-2 en match amical au stade Jan Breydel. Une belle surprises pour les hommes de Sven Vandenbroeck.

Ce sont les nouvelles recrues de Zulte Waregem qui ont fait la différence. Après seulement un quart d’heure de jeu, Aké a ouvert le score pour les visiteurs. À la 37e minute, Gavriel a doublé la mise 0-2 contre Bruges.

Le Club de Bruges, avec beaucoup de jeunes sur le terrain, a réussi à réduire l’écart grâce à Diakhon. Le Français, recruté pour 8,5 millions d’euros, a marqué à vingt minutes de la fin.

Côté Zulte Waregem, le gardien Bostyn a retrouvé une place dans les buts après l’erreur de Brent Gabriels à Genk. Jelle Vossen n’a pas débuté, tandis que Nilsson était présent et n’a pas encore rejoint la Turquie.

Dans les rangs du Club, Siquet, Meijer et Nilsson figuraient dans le onze de départ. La jeune formation n’a pas su inverser la tendance.

Zulte Waregem peut aborder la reprise du championnat avec confiance. Aké a brillé plus que les autres et semble être un très bon renfort pour Waregem.