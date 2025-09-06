"Tous les défenseurs le craignent" : la nouvelle sensation des Diables Rouges impressionne même Clinton Mata

Malick Fofana a saisi sa chance face au Liechtenstein. À Lyon, le jeune Diable Rouge s'est imposé, comme le rappelle son coéquipier Clinton Mata.

Face au Liechtenstein, plusieurs Diables Rouges ont eu l’occasion de se montrer. Malick Fofana a saisi l’occasion en marquant son tout premier but avec les Diables Rouges dès sa première titularisation.

L’ailier de l’Olympique Lyonnais a marqué les esprits avec ses dribbles et ses accélérations. Souvent dangereux sur son côté, il a montré qu’il avait beaucoup d’envie et de courage.



Clinton Mata, passé par le Club de Bruges et Genk, multiplie les compliments sur son coéquipier lyonnais.

Le cauchemar des défenseurs de Ligue 1

"Malick est très respecté en France", explique Mata dans Het Laatste Nieuws. "Tous les défenseurs le craignent. Regardez notre dernier match contre l’Olympique de Marseille : quand Malick sort, on n’est plus la même équipe."

"C’est un joueur intelligent. Il est fort, le petit. Très fort et incroyablement rapide. Grâce à sa vitesse et à son gabarit, il peut passer sous le marquage. C’est très difficile de défendre sur lui. Si tu lui laisses le temps de contrôler et de se retourner, c’est fini pour toi", conclut Mata.