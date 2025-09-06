"Tous les défenseurs le craignent" : la nouvelle sensation des Diables Rouges impressionne même Clinton Mata

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
"Tous les défenseurs le craignent" : la nouvelle sensation des Diables Rouges impressionne même Clinton Mata
Deviens fan de Lyon! 104

Malick Fofana a saisi sa chance face au Liechtenstein. À Lyon, le jeune Diable Rouge s'est imposé, comme le rappelle son coéquipier Clinton Mata.

Face au Liechtenstein, plusieurs Diables Rouges ont eu l’occasion de se montrer. Malick Fofana a saisi l’occasion en marquant son tout premier but avec les Diables Rouges dès sa première titularisation.

L’ailier de l’Olympique Lyonnais a marqué les esprits avec ses dribbles et ses accélérations. Souvent dangereux sur son côté, il a montré qu’il avait beaucoup d’envie et de courage.

Lire aussi… Premier but pour Fofana avec les Diables Rouges... et une anecdote qui fait sourire Rudi Garcia

Clinton Mata, passé par le Club de Bruges et Genk, multiplie les compliments sur son coéquipier lyonnais.

Le cauchemar des défenseurs de Ligue 1

"Malick est très respecté en France", explique Mata dans Het Laatste Nieuws. "Tous les défenseurs le craignent. Regardez notre dernier match contre l’Olympique de Marseille : quand Malick sort, on n’est plus la même équipe."

"C’est un joueur intelligent. Il est fort, le petit. Très fort et incroyablement rapide. Grâce à sa vitesse et à son gabarit, il peut passer sous le marquage. C’est très difficile de défendre sur lui. Si tu lui laisses le temps de contrôler et de se retourner, c’est fini pour toi", conclut Mata.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Lyon
Malick Fofana

Plus de news

"Il sera opéré" : le PSG annonce une mauvaise nouvelle concernant Luis Enrique

"Il sera opéré" : le PSG annonce une mauvaise nouvelle concernant Luis Enrique

12:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/09: Skoras - Gano

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/09: Skoras - Gano

12:00
Le Club de Bruges dégraisse : un indésirable va rejoindre un autre club de Pro League

Le Club de Bruges dégraisse : un indésirable va rejoindre un autre club de Pro League

12:00
Premier but pour Fofana avec les Diables Rouges... et une anecdote qui fait sourire Rudi Garcia

Premier but pour Fofana avec les Diables Rouges... et une anecdote qui fait sourire Rudi Garcia

21:20
Un autre Diable Rouge forfait : Rudi Garcia perd une option

Un autre Diable Rouge forfait : Rudi Garcia perd une option

11:13
Encore une lourde sanction pour Luis Suárez, hanté par ses vieux démons

Encore une lourde sanction pour Luis Suárez, hanté par ses vieux démons

11:00
Réunion agitée à Anderlecht : la présence de Kompany et Verschueren interpelle

Réunion agitée à Anderlecht : la présence de Kompany et Verschueren interpelle

10:30
Olise et Mbappé portent la France, Gattuso réussit ses débuts avec l'Italie

Olise et Mbappé portent la France, Gattuso réussit ses débuts avec l'Italie

09:30
OFFICIEL : Un ancien joueur de Bruges et Genk tente un pari surprenant

OFFICIEL : Un ancien joueur de Bruges et Genk tente un pari surprenant

09:00
Anderlecht pourrait changer de cap dans le dossier Stroeykens

Anderlecht pourrait changer de cap dans le dossier Stroeykens

08:33
"Ça a été un énorme choc" : l'un des meilleurs joueurs de Genk brise le silence sur son été mouvementé

"Ça a été un énorme choc" : l'un des meilleurs joueurs de Genk brise le silence sur son été mouvementé

08:01
L'avenir d'Andi Zeqiri prend une nouvelle tournure

L'avenir d'Andi Zeqiri prend une nouvelle tournure

07:40
Le Club de Bruges perd en amical contre Zulte Waregem : une recrue sauve l'honneur

Le Club de Bruges perd en amical contre Zulte Waregem : une recrue sauve l'honneur

07:20
Vandenhaute mis de côté, mais toujours influent à Anderlecht ? "Il continuera à défendre ses positions"

Vandenhaute mis de côté, mais toujours influent à Anderlecht ? "Il continuera à défendre ses positions"

07:00
Quand la Pro League rayonne en sélection : buts et victoires au menu de la trêve

Quand la Pro League rayonne en sélection : buts et victoires au menu de la trêve

06:30
Croky Cup : Seraing file en 16es, Virton tombe face au Beerschot

Croky Cup : Seraing file en 16es, Virton tombe face au Beerschot

23:00
Un retour en Eredivisie ? Mark Van Bommel a fait son choix

Un retour en Eredivisie ? Mark Van Bommel a fait son choix

22:30
Quelle malchance : un Diable Rouge est déclaré forfait contre le Kazakhstan et ne fera pas ses débuts

Quelle malchance : un Diable Rouge est déclaré forfait contre le Kazakhstan et ne fera pas ses débuts

21:57
1
🎥 Karetsas régale : la pépite de Genk guide la Grèce contre la Biélorussie

🎥 Karetsas régale : la pépite de Genk guide la Grèce contre la Biélorussie

21:40
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/09: Maupay - Teklab - Da Costa

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/09: Maupay - Teklab - Da Costa

20:30
"Il a dit qu'il allait boire un café. Il n'est jamais revenu" : un ancien gardien du Standard fait capoter son transfert

"Il a dit qu'il allait boire un café. Il n'est jamais revenu" : un ancien gardien du Standard fait capoter son transfert

21:00
Anderlecht s'intéresse à un attaquant de Marseille, mais l'opération est compliquée

Anderlecht s'intéresse à un attaquant de Marseille, mais l'opération est compliquée

20:30
Pas d'entraîneur et pas de renfort : les supporters de Dender passent à l'action

Pas d'entraîneur et pas de renfort : les supporters de Dender passent à l'action

20:00
Charleroi, un enfer pour les visiteurs ? La nouvelle recrue Pflücke partage son premier ressenti

Charleroi, un enfer pour les visiteurs ? La nouvelle recrue Pflücke partage son premier ressenti

19:30
1
Le premier but des Diables Rouges face au Liechtenstein aurait dû être annulé : voici pourquoi

Le premier but des Diables Rouges face au Liechtenstein aurait dû être annulé : voici pourquoi

19:00
2
Cet été, le transfert n'a pas abouti, mais en janvier Anderlecht a de grandes chances de devoir se séparer de ce joueur

Cet été, le transfert n'a pas abouti, mais en janvier Anderlecht a de grandes chances de devoir se séparer de ce joueur

18:20
En voie d'être racheté, ce club belge se rapproche d'un joli transfert

En voie d'être racheté, ce club belge se rapproche d'un joli transfert

18:00
Bientôt un nouveau défi pour Domenico Tedesco ? Il pourrait remplacer José Mourinho

Bientôt un nouveau défi pour Domenico Tedesco ? Il pourrait remplacer José Mourinho

17:30
OFFICIEL : Henok Teklab a trouvé un nouveau défi, mais reste en Belgique

OFFICIEL : Henok Teklab a trouvé un nouveau défi, mais reste en Belgique

17:00
OFFICIEL : un nouveau renfort venu de France pour le Sporting de Charleroi B

OFFICIEL : un nouveau renfort venu de France pour le Sporting de Charleroi B

16:30
Un président met en place un jour férié pour fêter la qualification de son pays à la Coupe du Monde 2026

Un président met en place un jour férié pour fêter la qualification de son pays à la Coupe du Monde 2026

16:04
Un Américain pour remplacer Vincent Euvrard à Dender ? Le coach étranger a tranché

Un Américain pour remplacer Vincent Euvrard à Dender ? Le coach étranger a tranché

15:40
OFFICIEL : Wouter Vandenhaute n'est plus le président d'Anderlecht

OFFICIEL : Wouter Vandenhaute n'est plus le président d'Anderlecht

15:25
Un ancien joueur du Standard proposé comme alternative à Olivier Renard à Anderlecht : il met les choses au point

Un ancien joueur du Standard proposé comme alternative à Olivier Renard à Anderlecht : il met les choses au point

15:00
OFFICIEL : arrivé à la RAAL lors de ce mercato estival, ce joueur s'en va déjà dans un autre club belge

OFFICIEL : arrivé à la RAAL lors de ce mercato estival, ce joueur s'en va déjà dans un autre club belge

14:20
Un Diable Rouge critiqué par Hein Vanhaezebrouck : "Je choisirais quelqu'un d'autre"

Un Diable Rouge critiqué par Hein Vanhaezebrouck : "Je choisirais quelqu'un d'autre"

14:00
4

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 3
Lens Lens 3-1 Brest Brest
Lorient Lorient 1-7 Lille OSC Lille OSC
Nantes Nantes 1-0 Auxerre Auxerre
Toulouse Toulouse 3-6 PSG PSG
Angers Angers 1-1 Rennes Rennes
Paris FC Paris FC 3-2 Metz Metz
Monaco Monaco 3-2 Strasbourg Strasbourg
Le Havre Le Havre 3-1 Nice Nice
Lyon Lyon 1-0 Marseille Marseille
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved