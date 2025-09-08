Cinq sièges dorés... entre les bancs de touche : un club belge propose une expérience inédite pour ses supporters

Dans le cadre de son partenariat avec Golden Palace News, le RWDM Brussels installera... des sièges en or entre les deux bancs de touche. Une nouvelle innovation dans l'expérience des supporters.

Si la nouvelle réglementation interdit aux clubs belges d’afficher des marques de sites de paris sportifs sur leur maillot, la plupart ont trouvé un moyen de contourner la règle.

Partout, ces sites ont créé une 'branche annexe', souvent un site d’informations sportives ou de résultats, et ce sont ces entités qui sponsorisent désormais les clubs. On pense notamment à Napoleon Score, betFIRST.sport, Circus Daily ou encore Golden Palace News.

Ces derniers, partenaires du RWDM Brussels, viennent de lancer une expérience inédite. Cinq sièges en or, destinés à des VIP, seront installés sur une plateforme vitrée entre les deux bancs de touche, a annoncé le club molenbeekois dans un communiqué ce lundi.

Des sièges en or au RWDM !

À chaque match à domicile, un supporter aura la chance de vivre cette expérience VIP et de convier quatre proches. "Confort, champagne, food & drinks all-in et souvenirs inoubliables vous attendent ", précise le communiqué. Pour tenter sa chance, il suffit de s’abonner à la newsletter du RWDM Brussels et de cliquer sur le lien reçu avant chaque rencontre au stade Edmond Machtens.

"Offrir cette immersion au cœur du match, au plus près des émotions du terrain, c’est une manière de récompenser les vrais passionnés, tout en innovant dans l’expérience fan. Avec les Golden Seats, on rend le football encore plus vivant", a déclaré Diane Magne, responsable communication du groupe Golden Palace.

L’innovation dans l’expérience des supporters ne s’arrête jamais, et le RWDM Brussels le prouve une fois de plus. Reste à savoir si ces Golden Seats, aussi spectaculaires soient-ils, ne frôlent pas un peu l’excès.