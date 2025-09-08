Cinq sièges dorés... entre les bancs de touche : un club belge propose une expérience inédite pour ses supporters

Cinq sièges dorés... entre les bancs de touche : un club belge propose une expérience inédite pour ses supporters
Deviens fan de RWDM Brussels! 46

Dans le cadre de son partenariat avec Golden Palace News, le RWDM Brussels installera... des sièges en or entre les deux bancs de touche. Une nouvelle innovation dans l'expérience des supporters.

Si la nouvelle réglementation interdit aux clubs belges d’afficher des marques de sites de paris sportifs sur leur maillot, la plupart ont trouvé un moyen de contourner la règle.

Partout, ces sites ont créé une 'branche annexe', souvent un site d’informations sportives ou de résultats, et ce sont ces entités qui sponsorisent désormais les clubs. On pense notamment à Napoleon Score, betFIRST.sport, Circus Daily ou encore Golden Palace News.

Ces derniers, partenaires du RWDM Brussels, viennent de lancer une expérience inédite. Cinq sièges en or, destinés à des VIP, seront installés sur une plateforme vitrée entre les deux bancs de touche, a annoncé le club molenbeekois dans un communiqué ce lundi.

Des sièges en or au RWDM !

À chaque match à domicile, un supporter aura la chance de vivre cette expérience VIP et de convier quatre proches. "Confort, champagne, food & drinks all-in et souvenirs inoubliables vous attendent ", précise le communiqué. Pour tenter sa chance, il suffit de s’abonner à la newsletter du RWDM Brussels et de cliquer sur le lien reçu avant chaque rencontre au stade Edmond Machtens.

"Offrir cette immersion au cœur du match, au plus près des émotions du terrain, c’est une manière de récompenser les vrais passionnés, tout en innovant dans l’expérience fan. Avec les Golden Seats, on rend le football encore plus vivant", a déclaré Diane Magne, responsable communication du groupe Golden Palace.

L’innovation dans l’expérience des supporters ne s’arrête jamais, et le RWDM Brussels le prouve une fois de plus. Reste à savoir si ces Golden Seats, aussi spectaculaires soient-ils, ne frôlent pas un peu l’excès.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RWDM Brussels

Plus de news

📷 17 équipes déjà qualifiées pour la Coupe du monde 2026 : voici la projection actuelle des pots

📷 17 équipes déjà qualifiées pour la Coupe du monde 2026 : voici la projection actuelle des pots

13:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/09: Slimani - Godts - Sobol - Kyei

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/09: Slimani - Godts - Sobol - Kyei

12:40
Il est infatigable : libre, Islam Slimani va s'offrir un énième retour en Europe, à 37 ans

Il est infatigable : libre, Islam Slimani va s'offrir un énième retour en Europe, à 37 ans

12:40
Thibaut Courtois multiplie ses investissements en Belgique : il va aider à relancer une boîte de nuit mythique

Thibaut Courtois multiplie ses investissements en Belgique : il va aider à relancer une boîte de nuit mythique

12:20
Jour de tirage au sort de la Croky Cup : voici les adversaires potentiels des équipes de D1A

Jour de tirage au sort de la Croky Cup : voici les adversaires potentiels des équipes de D1A

12:00
La Belgique a toujours un "fuoriclasse" : Rudi Garcia a ressuscité Kevin De Bruyne Edito

La Belgique a toujours un "fuoriclasse" : Rudi Garcia a ressuscité Kevin De Bruyne

11:40
1
Le grand perdant de la semaine chez les Diables ? "À lui de prouver l'étendue de son talent"

Le grand perdant de la semaine chez les Diables ? "À lui de prouver l'étendue de son talent"

10:40
Ruud Vormer remporte son premier match officiel comme entraîneur : "Ce n'est pas une star qui passe son temps ici"

Ruud Vormer remporte son premier match officiel comme entraîneur : "Ce n'est pas une star qui passe son temps ici"

11:00
Mika Godts reçoit une belle offre en fin de mercato : l'Ajax se montre très clair à son sujet

Mika Godts reçoit une belle offre en fin de mercato : l'Ajax se montre très clair à son sujet

10:20
Et si c'était lui, le remplaçant numéro 1 de Romelu Lukaku ? "Je n'avais jamais joué dos au but, mais j'aime beaucoup"

Et si c'était lui, le remplaçant numéro 1 de Romelu Lukaku ? "Je n'avais jamais joué dos au but, mais j'aime beaucoup"

10:00
La Coupe du monde U20 va commencer : un club de Pro League refuse la sélection de son jeune talent

La Coupe du monde U20 va commencer : un club de Pro League refuse la sélection de son jeune talent

09:30
Vers une dernière journée de mercato agitée au Standard ? Voici le point sur la situation

Vers une dernière journée de mercato agitée au Standard ? Voici le point sur la situation

09:00
C'est très bien parti : pourquoi les Diables Rouges ne sont déjà plus qu'à un souffle de la Coupe du monde 2026

C'est très bien parti : pourquoi les Diables Rouges ne sont déjà plus qu'à un souffle de la Coupe du monde 2026

08:30
Droit de veto à lever : pourquoi Anderlecht ne connaîtra pas son nouveau président avant octobre

Droit de veto à lever : pourquoi Anderlecht ne connaîtra pas son nouveau président avant octobre

08:00
"Si je suis un emmerdeur ? Je le prends comme un compliment" : Vermant, un nom de famille pas évident à porter à Bruges

"Si je suis un emmerdeur ? Je le prends comme un compliment" : Vermant, un nom de famille pas évident à porter à Bruges

07:40
Nicolas Raskin s'exprime sur sa situation difficile en club après avoir pris une bouffée d'air avec les Diables Rouges

Nicolas Raskin s'exprime sur sa situation difficile en club après avoir pris une bouffée d'air avec les Diables Rouges

07:00
"Faire ce match au Lotto Park, c'est très symbolique" : la consigne claire de Rudi Garcia qui rend Jeremy Doku décisif

"Faire ce match au Lotto Park, c'est très symbolique" : la consigne claire de Rudi Garcia qui rend Jeremy Doku décisif

07:23
Bonne affaire en vue : un défenseur de la Juventus sur le point de se relancer en Pro League

Bonne affaire en vue : un défenseur de la Juventus sur le point de se relancer en Pro League

06:30
Rudi Garcia ne veut pas qu'on relativise : "Une équipe "normale" n'aurait peut-être pas fait ce qu'on a fait"

Rudi Garcia ne veut pas qu'on relativise : "Une équipe "normale" n'aurait peut-être pas fait ce qu'on a fait"

23:50
Une gifle qui a des conséquences immédiates : le sélectionneur du Kazakhtan démissionne en conférence de presse !

Une gifle qui a des conséquences immédiates : le sélectionneur du Kazakhtan démissionne en conférence de presse !

23:31
Un De Bruyne de gala, un seul joueur en demi-teinte : les notes des Diables Rouges face au Kazakhstan

Un De Bruyne de gala, un seul joueur en demi-teinte : les notes des Diables Rouges face au Kazakhstan

23:00
🎥 Isaac Price fait douter l'Allemagne, l'Espagne déroule : le résumé des matchs de la soirée

🎥 Isaac Price fait douter l'Allemagne, l'Espagne déroule : le résumé des matchs de la soirée

23:20
Deuxième set et 6-0 encore : les Diables offrent un récital contre le Kazakhstan

Deuxième set et 6-0 encore : les Diables offrent un récital contre le Kazakhstan

22:34
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/09: Haraguchi - Sambu - Salifou

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/09: Haraguchi - Sambu - Salifou

21:20
Marc Coucke n'est pas seul : un sérieux indice sur l'avenir d'Anderlecht dans les tribunes face au Kazakhstan ?

Marc Coucke n'est pas seul : un sérieux indice sur l'avenir d'Anderlecht dans les tribunes face au Kazakhstan ?

22:20
🎥 Le football champagne que le Lotto Park attend depuis des années : le chef d'oeuvre des Diables pour ourvir le score

🎥 Le football champagne que le Lotto Park attend depuis des années : le chef d'oeuvre des Diables pour ourvir le score

22:00
1
Mauve un jour, Mauve toujours : Romelu Lukaku de retour en grande pompe à Anderlecht

Mauve un jour, Mauve toujours : Romelu Lukaku de retour en grande pompe à Anderlecht

21:40
Le transfert surprise de fin de mercato ? 74 sélections, tourment des Diables en Coupe du Monde et à la relance en D1B

Le transfert surprise de fin de mercato ? 74 sélections, tourment des Diables en Coupe du Monde et à la relance en D1B

21:20
Solution d'avenir ? Un attaquant prêté par le Standard lance son équipe en Coupe

Solution d'avenir ? Un attaquant prêté par le Standard lance son équipe en Coupe

21:00
Comment rebondir après être passé à côté du transfert choc de l'été ? "J'étais prêt, physiquement et mentalement"

Comment rebondir après être passé à côté du transfert choc de l'été ? "J'étais prêt, physiquement et mentalement"

20:30
Cette fois, ils ont même tiré : le Liechtenstein lutte (presque) jusqu'au bout, nouveau leader dans le groupe des Diables

Cette fois, ils ont même tiré : le Liechtenstein lutte (presque) jusqu'au bout, nouveau leader dans le groupe des Diables

20:00
Raskin de retour dans le onze, Trossard aussi : la compo des Diables contre le Kazakhstan

Raskin de retour dans le onze, Trossard aussi : la compo des Diables contre le Kazakhstan

19:42
12
Anderlecht sans nouvel attaquant ? La mission impossible d'Olivier Renard touche bientôt à sa fin

Anderlecht sans nouvel attaquant ? La mission impossible d'Olivier Renard touche bientôt à sa fin

19:30
Officiel : un ancien de Visé, Seraing et du RWDM se recase en D1A

Officiel : un ancien de Visé, Seraing et du RWDM se recase en D1A

17:00
"Une équipe avait envie, l'autre pas" : Igor De Camargo hausse le ton après l'élimination surprise des Francs Borains

"Une équipe avait envie, l'autre pas" : Igor De Camargo hausse le ton après l'élimination surprise des Francs Borains

19:00
Allô Rudi ? Pendant que les Diables cherchent une alternative à Lukaku, un Liégeois plante son 16e but de la saison

Allô Rudi ? Pendant que les Diables cherchent une alternative à Lukaku, un Liégeois plante son 16e but de la saison

18:30

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 5
RSCA Futures RSCA Futures 12/09 Beerschot Beerschot
KSC Lokeren KSC Lokeren 12/09 Lierse SK Lierse SK
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 13/09 Lommel SK Lommel SK
Jong Genk Jong Genk 13/09 KV Courtrai KV Courtrai
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 13/09 FC Liège FC Liège
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 13/09 SK Beveren SK Beveren
Francs Borains Francs Borains 13/09 Eupen Eupen
RWDM Brussels RWDM Brussels 14/09 RFC Seraing RFC Seraing
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved