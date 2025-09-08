Ruud Vormer remporte son premier match officiel comme entraîneur : "Ce n'est pas une star qui passe son temps ici"

Ruud Vormer remporte son premier match officiel comme entraîneur : "Ce n'est pas une star qui passe son temps ici"
Photo: © photonews

Après avoir raccroché les crampons à l'été 2024, Ruud Vormer fait ses débuts comme entraîneur principal et a remporté son premier match de championnat avec les U17 de Knokke.

Après avoir disputé plus de 620 matchs professionnels, dont près de 300 en Jupiler Pro League et plusieurs dizaines en Coupe d'Europe, Ruud Vormer a raccroché les crampons à l'été 2024.

L'ancien milieu de terrain a depuis passé ses premiers diplômes d'entraîneur et fait ses débuts cette saison à la tête de l'équipe U17 de Knokke. S'il avait déjà remporté une première rencontre amicale contre Mandel, il a connu ce dimanche son premier succès en championnat, sur la pelouse du KSKDJ Lovendegem dans la catégorie U17 interprovinciaux.

Première victoire officielle de la carrière du coach Ruud Vormer

L'ancien Soulier d'Or, figure emblématique du Club de Bruges, est aujourd'hui en survêtement sur le banc d'un terrain municipal, entouré des parents de ses joueurs. "Les jeunes garçons l'admirent vraiment", a déclaré le directeur des jeunes de Knokke, Christophe van Pottelsberghe, à Het Nieuwsblad. "Il aurait pu choisir le Club de Bruges, mais il est délibérément venu à Knokke, avec enthousiasme et professionnalisme."

Chez les parents, le son de cloche est identique. "Ce n'est absolument pas l'ancienne star qui vient passer son temps ici. Il est modeste, amical et très à l'écoute", lit-on dans le quotidien du nord du pays.

Ruud Vormer lui-même a réagi après sa première victoire : "Je travaille en étroite collaboration avec mon entraîneur adjoint. Je passe un bon moment ici et je ne regrette absolument pas ce choix. Je sentais que je voulais franchir le pas et devenir entraîneur. C'est la première victoire et j'espère que beaucoup d'autres suivront rapidement", a-t-il conclu.

