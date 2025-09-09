Officiel : Anderlecht a annoncé son dernier transfert dans les derniers instants du mercato

Officiel : Anderlecht a annoncé son dernier transfert dans les derniers instants du mercato
Photo: © photonews
Le mercato du RSC Anderlecht s'est clos sur une arrivée : celle de Mihajlo Ilic. Le défenseur serbe est prêté par Bologne.

On se demandait si Anderlecht allait connaître une fin de mercato agitée. Cela n'aura pas été le cas. Alors que beaucoup de supporters espéraient l'arrivée d'un attaquant pour remplacer Kasper Dolberg, aucun dossier n'a été finalisé par la direction sportive, et Besnik Hasi devra faire avec le trio Vazquez-Cvetkovic-Bertaccini jusqu'à janvier au moins.

La seule arrivée de dernière minute aura été celle d'un défenseur : Mihajlo Ilic (22 ans) a été prêté sur le gong par le FC Bologne jusqu'en fin de saison. Le RSCA disposera d'une option d'achat estimée à 6 millions d'euros, et le club de Serie A garderait un pourcentage à la revente de 10% en cas de transfert définitif.

Lire aussi… Pas de nouvel attaquant, mais un défenseur supplémentaire pourrait arriver à Anderlecht

Futur remplaçant de Simic ? 

Ilic, estimé à 3,5 millions d'euros sur Transfermarkt, a été formé à Jagodina et au Partizan Belgrade, rejoignant l'Italie en janvier 2024 contre 4,8 millions d'euros. Il est considéré comme un grand talent du football serbe, international U21 à 12 reprises et sélectionné en équipe A sans faire ses débuts.

La saison passée, Mihajlo Ilic avait été envoyé en prêt au Partizan Belgrade. Il y avait disputé 31 matchs toutes compétitions confondues, pour 4 buts. L'option d'achat assez élevée prouve que Bologne croit en lui, mais ne l'estime pas prêt pour le championnat italien. Il n'a pas encore disputé un seul match de Serie A.

L'arrivée d'Ilic semble taillée pour pallier le départ de son compatriote Jan-Carlo Simic, dont on attendait un transfert estival mais qui attendra désormais janvier. Leurs profils sont fort similaires. Reste à voir si Ilic s'imposera d'ici là en tant que titulaire, ou si le duo Hey-Kana restera prioritaire aux yeux de Hasi. 

0 réaction
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Anderlecht
Mihajlo Ilic

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 12/09 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 14/09 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
