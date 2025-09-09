Officiel : Anderlecht a annoncé son dernier transfert dans les derniers instants du mercato

Le mercato du RSC Anderlecht s'est clos sur une arrivée : celle de Mihajlo Ilic. Le défenseur serbe est prêté par Bologne.

On se demandait si Anderlecht allait connaître une fin de mercato agitée. Cela n'aura pas été le cas. Alors que beaucoup de supporters espéraient l'arrivée d'un attaquant pour remplacer Kasper Dolberg, aucun dossier n'a été finalisé par la direction sportive, et Besnik Hasi devra faire avec le trio Vazquez-Cvetkovic-Bertaccini jusqu'à janvier au moins.

La seule arrivée de dernière minute aura été celle d'un défenseur : Mihajlo Ilic (22 ans) a été prêté sur le gong par le FC Bologne jusqu'en fin de saison. Le RSCA disposera d'une option d'achat estimée à 6 millions d'euros, et le club de Serie A garderait un pourcentage à la revente de 10% en cas de transfert définitif.



Futur remplaçant de Simic ?

Ilic, estimé à 3,5 millions d'euros sur Transfermarkt, a été formé à Jagodina et au Partizan Belgrade, rejoignant l'Italie en janvier 2024 contre 4,8 millions d'euros. Il est considéré comme un grand talent du football serbe, international U21 à 12 reprises et sélectionné en équipe A sans faire ses débuts.

La saison passée, Mihajlo Ilic avait été envoyé en prêt au Partizan Belgrade. Il y avait disputé 31 matchs toutes compétitions confondues, pour 4 buts. L'option d'achat assez élevée prouve que Bologne croit en lui, mais ne l'estime pas prêt pour le championnat italien. Il n'a pas encore disputé un seul match de Serie A.

L'arrivée d'Ilic semble taillée pour pallier le départ de son compatriote Jan-Carlo Simic, dont on attendait un transfert estival mais qui attendra désormais janvier. Leurs profils sont fort similaires. Reste à voir si Ilic s'imposera d'ici là en tant que titulaire, ou si le duo Hey-Kana restera prioritaire aux yeux de Hasi.