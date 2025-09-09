Roméo Lavia voit enfin le bout du tunnel

Roméo Lavia est de retour à l'entraînement avec les joueurs non sélectionnés en équipe nationale du côté de Chelsea ce lundi.

Roméo Lavia espère que la saison 2025-2026 sera enfin la bonne. Après avoir connu de multiples blessures depuis son arrivée à Londres, le Diable Rouge n'a jamais pu s'intégrer durablement dans l'effectif.

Souffrant d'une entorse, il a déjà été absent pour les trois premières rencontres de championnat des Blues. Les hommes d'Enzo Maresca ont en plus assez bien démarré avec un joli 7 sur 9. Ils sont actuellement deuxièmes au classement du championnat anglais.

La date exacte du retour du joueur belge sur les terrains lors d'un match officiel n'est pas vraiment connue. Il y a cependant une bonne nouvelle qui nous est parvenue d'Angleterre ce lundi.

Le jeune talent belge a repris l'entraînement avec les Blues qui ne sont pas sélectionnés avec leur équipe nationale. Cette saison sera-t-elle enfin la bonne pour lui ? Seul l'avenir nous le dira.

Arrivé à Chelsea en août 2023, le joueur belge n'a pour le moment pris part qu'à 23 rencontres et a une passe décisive à son actif. Avant la Coupe du monde des clubs, il avait évoqué son ambition de se révéler cette saison.