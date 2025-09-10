Alessio Castro-Montes révèle pourquoi il n'a pas voulu prolonger à l'Union Saint-Gilloise

Alessio Castro-Montes a quitté l'Union Saint-Gilloise et a signé un contrat de trois ans avec Cologne en Bundesliga. Après deux saisons au sein du club bruxellois, il souhaitait prolonger, mais uniquement avec une revalorisation salariale. Une condition qui n'a pas été acceptée...

Le départ de Castro-Montes s’est déroulé à une vitesse folle. "Tout est allé si vite que je n’ai même pas encore eu le temps de visiter le stade", raconte-t-il en riant dans La Dernière Heure. Les négociations avec Cologne duraient déjà depuis quelques semaines, mais elles sont devenues concrètes la semaine du match contre Anderlecht.

"J’ai d’abord parlé avec le directeur technique, le directeur sportif et le responsable du scouting. Ils m’ont présenté leur méthode de travail, leurs ambitions et leurs plans pour l’avenir. Ensuite, l’entraîneur m’a appelé pour m’expliquer comment je pourrais m’intégrer dans l’équipe."

La dernière journée du mercato a apporté son lot de tension : "J’étais un peu nerveux, car un club peut toujours se tourner vers un autre joueur à la dernière minute. Tout s’est réglé le samedi et j’étais sur le banc le dimanche contre Anderlecht, sans jouer. Le contrat a été signé le lundi vers midi et officiellement annoncé à 16h30."

Une question de salaire

L’une des raisons principales de son départ concernait son salaire à l’Union. "Depuis mon arrivée, j’ai remporté le championnat de Belgique, la Coupe et la Supercoupe. Je trouvais que je méritais davantage. L’Union voulait prolonger, mais sans augmentation salariale, et je ne pouvais pas accepter cela", explique Castro-Montes.

Il quitte toutefois son ancien club avec respect : "L’Union a toujours travaillé de cette façon et cela a toujours bien fonctionné jusqu’ici. Mais je pense que le club grandit et que certains salaires pourraient évoluer. Je ne demandais pas le salaire du Club de Bruges, mais une augmentation juste. Comme ils ne me l’ont pas accordée, partir était la meilleure solution."