Jan-Carlo Simić quitte Anderlecht : voici le salaire astronomique qu'il touchera en Arabie saoudite

Jan-Carlo Simić quitte Anderlecht après à peine une saison et rejoint Al-Ittihad. Le défenseur de 20 ans signe un contrat de quatre ans et percevra en Arabie saoudite un impressionnant salaire net de cinq à six millions d'euros par an, rapporte La Dernière Heure.

Pour Anderlecht, l’opération est particulièrement intéressante sur le plan financier. Au total, les Mauves pourraient toucher jusqu’à 21 millions d’euros : une indemnité de prêt initiale de six millions d’euros, suivie d’une option d’achat obligatoire de quinze millions d’euros. Le jeune défenseur devient ainsi, en deux étapes, l’un des transferts sortants les plus chers de l’histoire du club.

Cette construction particulière a été mise en place à la demande de la fédération saoudienne. Comme c’est la ligue elle-même qui prend en charge le paiement des indemnités de transfert, le montant ne pouvait pas arriver directement en une seule fois à Al-Ittihad. C’est pourquoi cette formule échelonnée a été choisie.



Lire aussi… Simic sur le départ : le jackpot se rapproche pour Anderlecht

Il touchera entre cinq et six millions d’euros par an

Pour Anderlecht, il s’agit d’un vrai coup de boost. Les Bruxellois avaient acheté Simić l’an dernier à l’AC Milan pour 2,75 millions d’euros. Grâce à ce transfert vers Al-Ittihad, ils réalisent une belle plus-value, même si Milan récupérera encore 20 % de ce bénéfice grâce à une clause de revente.

Le jeune Serbe avait impressionné durant son court passage au Lotto Park et s’était rapidement imposé comme un titulaire en défense. Cette saison, la donne a changé en raison de blessures et de la volonté d’Anderlecht de le vendre.

Simić passe actuellement ses tests médicaux à Paris avant de rejoindre sa nouvelle équipe. Cela met un terme prématuré à son aventure belge, mais Anderlecht s’assure au passage une opération financière solide.