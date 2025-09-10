Le Real Madrid prend une nouvelle décision radicale et la tension monte

Le Real Madrid maintient son boycott du Ballon d'Or et ne se rendra pas à Paris pour la cérémonie, malgré les efforts de l'organisation pour apaiser les tensions.

Le conflit a commencé l’an dernier, quand le Ballon d’Or a été remis à Rodri et non à Vinicius Júnior. À Madrid, beaucoup ont parlé d’une injustice et ont estimé que l’attaquant brésilien avait été volé. Carlo Ancelotti, alors entraîneur du Real, avait décidé de ne pas se rendre à la cérémonie.

Depuis, l’organisation a tenté de recoller les morceaux. Des représentants se sont même rendus à Madrid pour convaincre le club de revenir. Mais ces efforts n’ont rien donné et le Real reste inflexible.

Crédibilité du trophée

Le Real Madrid dénonce le nouveau système de votes, qu’il juge défavorable aux joueurs qui brillent dans les compétitions les plus relevées comme la Ligue des champions.

Le Real Madrid refuse de participer au gala à Paris. Avec ce boycott, le club veut montrer que la crédibilité du trophée est remise en question.

La prochaine cérémonie du Ballon d’Or se tiendra le lundi 22 septembre. Présentée par Ruud Gullit et la journaliste britannique Kate Scott.