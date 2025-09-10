Tubize-Braine confirme, thriller à sept buts entre Virton et le Crossing Schaerbeek : le résumé de la soirée en D1 ACFF

Suite aux rencontres de Coupe disputées le weekend dernier, deux matchs de D1 ACFF avaient lieu ce soir. Avec des victoires de Tubize-Braine et Virton à la clé.

Fort de son succès en Coupe (synonyme de match de gala contre l'Union Saint-Gilloise) et de son bilan de 4 sur 6, Tubize-Braine recevait une équipe de Rochefort revancharde après la claque subie du côté de Mons (défaite 5-0).

Les visiteurs ont livré une très bonne première mi-temps avec deux terribles occasions, dont un envoi repoussé par la latte. Mais à la reprise, Tubize a fait preuve de plus de réalisme, Axel Lauwrensens ouvrant le score à la 48e.

Rochefort a continué à y croire. Les deux équipes ont eu l'occasion de faire évoluer le score. Les Namurois sont ainsi passés tout proche d'égaliser via Mathieu Cornet, en vain. 1-0, score final : Tubize-Braine a tremblé jusqu'au bout mais poursuit son bon début de saison.

Virton se rachète

Dans l'autre rencontre de la soirée, Virton (éliminé par de justesse par le Beerschot en Coupe) recevait le Crossing Schaerbeek. Après une entame de match relativement calme, tout s'est agité avec trois buts en dix minutes. Le Crossing a ouvert le score à la 27e par Amaury Mabika, l'Excel y a répondu coup sur coup grâce à Sullivan Lakhamy et Valentin Guillaume, 2-1 au repos.

En deuxième mi-temps, Schaerbeek a immédiatement recollé grâce à Daan Matterne (48e, 2-2). Mais à nouveau, la joie des Bruxellois a été de courte durée. Valentin Sanson a immédiatement remis Virton aux commandes. Et après un second acte plein d'indécision, les Gaumais ont tué la rencontre grâce à Lamine Muhanga. Le capitaine Mayron De Almeida s'est alors lui aussi invité à la fête avec le but du 5-2, le dernier de cette rencontre. Virton fait ainsi oublier la lourde défaite (6-2) subie à Habay-La-Neuve.