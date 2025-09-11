Ca n'a pas loupé : après sa première défaite avec le Cameroun, Marc Brys pointe "des éléments extérieurs"

Marc Brys a connu sa première défaite en tant que sélectionneur du Cameroun, au pire moment : en qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Le Belge a expliqué ce revers.

Le Cameroun risque fort de passer à côté d'une qualification directe pour la Coupe du Monde 2026. En déplacement au Cap Vert, les Lions Indomptables ont subi leur premier revers sous Marc Brys (1-0), ce qui les laisse désormais à 4 points de la première place occupée, justement, par les Capverdiens.

Il reste deux matchs de qualifications et peu de marge de manoeuvre au Cameroun pour éviter des barrages toujours hasardeux. "Ils ont joué avec plus de volonté que nous. Le doute s'est installé à un moment, je ne sais pas pourquoi", reconnaît Marc Brys via Afrik-Foot.

"On a essayé de mettre la pression, de créer des occasions, et ils ont marqué sur leur temps fort, ce que nous n'avons pas réussi à faire. C'est le football", regrette le sélectionneur du Cameroun. Après 13 matchs sans défaite qui le rendaient difficilement évinçable, Brys pourrait bien se retrouver sous pression.

Les relations entre le Belge et son président de fédération, Samuel Eto'o, sont en effet toujours très tendues. Après la défaite, Brys a d'ailleurs encore une fois pointé "des circonstances extérieures" qui ont contribué à la contre-performance camerounaise, en l'occurrence l'absence de son adjoint Joachim Mununga, écarté par la FECOFA.

En cas d'échec dans la course à la Coupe du Monde 2026, on voit mal comment Marc Brys pourrait rester en poste. Mais les quatre meilleurs deuxièmes des groupes qualificatifs disputeront bien les barrages, et le Cameroun devrait en faire partie.