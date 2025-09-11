La chance de la RAAL ? Deux titulaires du Club de Bruges ne seront pas du voyage

Le Club de Bruges reprend le championnat par un déplacement à La Louvière samedi. Nicky Hayen ne pourra pas compter sur un noyau au complet.

Après le Standard, Charleroi et l'Union, c'est au Club de Bruges de rendre visite à l'Easi Arena. Un nouveau match de gala pour la RAAL. Les Loups de Frédéric Taquin devront jouer le match parfait pour accrocher les Blauw en Zwart.

Des Brugeois qui ne seront toutefois pas au complet. Het Laatste Nieuws rapporte que deux titulaires habituels doivent faire l'impasse sur ce déplacement dans la Région du Centre. Il s'agit de Joaquin Seys et Romeo Vermant.

Bruges a le noyau pour les suppléer

Le premier cité avait été appelé chez les Diables Rouges. Comme en novembre dernier, une blessure l'a contraint à faire l'impasse sur les deux rencontres. Le Club ne prendra aucun risque.

Romeo Vermant ne sera toujours pas non plus du voyage. Victime d'une blessure musculaire face au Glasgow Rangers, il était espéré sur le retour après la trêve. Mais le match de ce weekend arrive encore trop tôt pour lui.

Il faut dire que le mois de septembre est plutôt chargé pour les Brugeois. Le Club disputera pas moins de six rencontres, avant un mois d'octobre qui ne s'annonce pas plus calme.