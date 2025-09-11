Le "joueur fantôme" d'Anderlecht parle enfin : "Je suis tombé en dépression"

Aristote Nkaka n'a jamais disputé une minute en match officiel pour le RSC Anderlecht. Son transfert très étrange d'Ostende à Bruxelles reste l'un des mystères de l'ère Coucke.

Quand en 2018, Anderlecht transférait Aristote Nkaka, personne ne comprenait l'apport sportif potentiel du solide milieu de terrain du KV Ostende. Un transfert un peu à l'image des autres en provenance de l'ancien club de Marc Coucke - Musona, Milic - mais c'est bien Nkaka qui apportera le moins aux Mauve & Blanc, ne jouant pas un seul match officiel au RSCA.

Lors de l'été 2023, enfin, Aristote Nkaka était libre de contrat, après des années passées de prêt en prêt, remisé à la cave du Sporting et jamais proche de l'équipe A. Après Almeria, Santander, Paderborn et Waasland-Beveren, Nkaka est chaque fois revenu au RSCA dans la même situation.

"J'étais chaque fois prêté sans option d'achat, donc je savais que même après de bonnes performances, je retomberais aux oubliettes à Anderlecht", regrette le joueur dans une interview accordée à La Dernière Heure. "Certains jeunes comme Leoni et Camara trouvaient ma situation étrange".

Nkaka raconte ainsi que durant ces cinq années, il finira par tomber en dépression et arrêter de se nourrir. "Je ne me suis jamais senti footballeur d'Anderlecht", concède le milieu de terrain. "Non, je ne sais pas pourquoi Marc Coucke est venu me chercher à Ostende, nous n'en avons jamais parlé".

Désormais âgé de 29 ans et convalescent après une rupture du tendon d'achille, Aristote Nkaka espère pouvoir relancer sa carrière. Il a rejoint le Guangxi Pingguo, en D2 chinoise, après un passage au Lierse où il a disputé 18 matchs. "Je suis plus motivé que jamais, ma carrière n'est pas terminée", assure-t-il.