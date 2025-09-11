Quand on l'attaque, Stijnen contre-attaque : "Il a menti à tout le monde"

Stijn Stijnen a reçu une suspension de quatre matchs et une amende, mais il contre-attaque. Il dépose une plainte contre le délégué du match face à Charleroi, Eddy Vermeirsch, pour de fausses déclarations.

Stijn Stijnen a récemment été suspendu pour quatre matchs et a reçu une amende de 500 euros. C'était sa sanction finale après des incidents survenus le 11 avril, après le match de Patro Eisden Maasmechelen contre Lierse.

Initialement, Stijn Stijnen devait suivre un cours de gestion de l'agressivité, mais le parquet a fait appel. Cet appel a depuis été examiné par le Conseil d'Administration, le 13 août. Il a alors été décidé de "simplement" le suspendre pour quatre matchs.

"Cependant, lors de cette audience, le délégué du match a fait de fausses déclarations, ce qui constitue une violation du code pénal selon l'article 196", déclare l'avocat de Stijnen, Me Walter Van Steenbrugge, au Belang van Limburg.

Stijn Stijnen porte plainte contre Eddy Vermeirsch

"Nous pouvons prouver ces fausses déclarations avec des images. Cela pourrait avoir conduit à une décision injuste de la part du Conseil Disciplinaire, causant également un préjudice à Stijnen. Car son droit au travail est violé par la suspension de quatre matchs."

Stijnen a donc déposé une plainte contre le délégué du match de Coupe face à Charleroi, Eddy Vermeirsch. "Le délégué du match a menti devant tout le monde. C'est pourquoi Stijnen porte plainte."

"Il est louable qu'il ose le faire, aussi pour les autres acteurs du football qui pourraient subir la même chose à l'avenir, car de nombreux délégués de match pensent pouvoir déclarer ce qu'ils veulent sans répercussions. Il faut que cela change", conclut Van Steenbrugge.