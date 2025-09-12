Et ça continue à Anderlecht : après Vandenhaute, un autre proche s'en va du club

Muzamel Rahmat
Et ça continue à Anderlecht : après Vandenhaute, un autre proche s'en va du club
Photo: © photonews
Anderlecht poursuit la réorganisation de sa structure, marquée pour l'instant par des départs que par de nouvelles arrivées.

Après la défaite contre l’Union Saint-Gilloise, Wouter Vandenhaute avait décidé de présenter sa démission pour apaiser la colère des supporters. Une décision acceptée par le conseil d’administration vendredi dernier. Alors qu’Anderlecht attend encore la nomination d’un nouvel homme fort, un proche de Vandenhaute a fait ses valises.

Nouveau départ à Anderlecht

Selon Het Laatste Nieuws, Frédéric Veraghaenne, directeur du stade, a décidé de partir. En d’autres termes, il était responsable de l’infrastructure et des opérations au Lotto Park.

Arrivé il y a un an à Saint-Guidon, Veraghaenne avait travaillé à l’Union belge. C’est Vandenhaute qui l’avait fait venir chez les Mauves.

De grands changements à venir à Anderlecht ?

Son départ est clairement lié à celui de l’ancien CEO. En coulisses, d’autres changements importants devraient secouer le club dans les mois à venir.

Veraghaenne avait mené à bien plusieurs projets, dont le dossier compliqué de la rénovation de la pelouse.

Anderlecht

