"Il va devoir se faire opérer" : une longue absence à prévoir pour l'Union Saint-Gilloise

L'Union Saint-Gilloise veut continuer à monter en puissance pour la suite de la saison. Mais Sébastien Pocognoli devra composer sans Mohammed Fuseini.

Sébastien Pocognoli se réjouissait de sortir de la période de mercato, pour pouvoir compter sur un groupe au complet et ne plus devoir tenir compte des possibilités de départ de ses cadres. Mais pour plusieurs joueurs, il y a encore le paramètre physique à prendre en compte. Notamment pour Mohammed Fuseini.

Attaquant décisif dans la dernière ligne droite de la course au titre, le Ghanéen était appelé à gagner en importance pour sa deuxième saison à l'Union. Mais depuis la préparation et ce coup reçu à la cheville face à Feyenoord, rien va plus pour lui.

Plusieurs spécialistes consultés

Absent pour les trois premiers matchs de championnat, il est revenu dans le parcours contre le Standard mais a rechuté. De nouveau monté au jeu contre Anderlecht avant la trêve, il va finalement devoir rester sur la touche. Sébastien Pocognoli l'a confirmé en conférence de presse : son joueur sera absent au moins deux mois.

"Il a reçu un coup sur la cheville face au Standard, cela s'est inflammé à nouveau et est rentré à la maison en boîtant. Il a encore reçu un autre coup par la suite", déplore l'entraîneur saint-gillois, cité par La Dernière Heure. "Il a eu un premier avis en Belgique disant qu'il fallait passer par l'opération puis il est allé à Munich pour un second avis qui a confirmé l'opération. Il peut ne pas la faire mais un risque existe sur le plus long terme".

Toujours au rayon des blessés, Sofiane Boufal n'accompagnera pas l'équipe à Dender, il n'est pas encore rétabli. Par contre, Kamiel Van de Perre est quant à lui enfin fit and well après une semaine complète d'entraînement avec le groupe, lui qui n'est plus entré en action depuis le premier match à l'Antwerp.