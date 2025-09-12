L'Inter Milan pense déjà à un joueur du Club de Bruges, estimé à près de 30 millions d'euros, pour 2026

Après une saison réussie, les joueurs du Club de Bruges restent très convoités. Ardon Jashari a rejoint l'AC Milan, tandis que Joel Ordonez, dont le transfert à Marseille a échoué, suscite désormais l'intérêt de l'Inter.

Le Club de Bruges a réalisé une très belle saison, aussi bien sur la scène nationale – en championnat et en Coupe – qu’en Ligue des Champions.

De nombreux joueurs ont eu l’occasion de se mettre en valeur, et ils ne s’en sont pas privés. Ardon Jashari en est le meilleur exemple, lui qui a attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens.



Lire aussi… Joel Ordonez a réagi très brièvement à son transfert avorté à l'OM : voici ce qu'a déclaré le joueur du Club de Bruges

Les clubs européens continuent de suivre Ordonez

Mais c’est finalement l’AC Milan qui a eu le dernier mot. Les Brugeois, eux, ont eu toutes les peines du monde à conserver Joel Ordonez.

Il est vite apparu que le Club ne voulait pas le laisser partir, ce qui n’était pas du goût de l’Équatorien, désireux de rejoindre l’Olympique de Marseille. Mais ce transfert n’a pas abouti.

Ordonez évolue donc toujours à Bruges et devrait y rester encore un moment. Toutefois, l’intérêt ne faiblit pas. Selon Fabrizio Romano, l’Inter Milan l’a ajouté à sa liste pour 2026. Deviendra-t-il bientôt un rival de Jashari en Italie ?