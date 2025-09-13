🎥 L'Union s'en sort de justesse à Dender, encore grâce à son improbable héros

Le champion en titre a dû attendre les dernières minutes pour s'imposer sur la pelouse de Dender, ce samedi soir. Un succès étriqué, mais important avant le déplacement au PSV Eindhoven en Ligue des Champions.

Dans un peu plus de trois jours, l’Union sera sur la pelouse du PSV Eindhoven pour son premier match de Ligue des Champions. Avant cela, les Unionistes devaient d’abord se défaire de Dender, ce samedi soir.

Prévu dans le onze de base par Sébastien Pocognoli, Christian Burgess a finalement manqué la rencontre en raison d’une blessure de dernière minute. C’est Ross Sykes qui l’a remplacé au sein de la défense centrale.

Comme contre La Louvière, où les deux équipes s’étaient quittées sur un score de parité, l’Union a eu du mal à se montrer dangereuse devant la cage adverse. Zorgane et Khalaili ont buté sur Verrips, tandis que la retournée acrobatique de Rodríguez s’est écrasée sur le poteau. Promise David, de son côté, a manqué l’immanquable devant le but presque vide.

L'Union s'impose de justesse à Dender

L’attaquant équatorien, héros un peu improbable face au Standard, a encore frappé ce samedi. À la 87e minute, il a surgi au premier poteau sur un centre de Giger et a trompé Verrips dans un espace minuscule, alors que l’Union semblait devoir concéder deux points à Dender (0-1).

Le champion en titre s’impose donc sur la plus petite des marges mais décroche trois points précieux, autant sur le plan comptable que moral, à quelques jours d’une entrée en lice très attendue sur la scène européenne.