Coup dur à l'Union : un titulaire de Sébastien Pocognoli se blesse avant Dender... et la Ligue des Champions

Christian Burgess est blessé et ne figure pas sur la feuille de match pour le déplacement de l'Union à Dender, alors qu'il était titularisé par Sébastien Pocognoli. Ross Sykes le remplace dans le onze de départ.

La Ligue des Champions approche à grands pas pour l'Union Saint-Gilloise, qui se rendra au PSV Eindhoven mardi soir.

Mais avant cela, les hommes de Sébastien Pocognoli doivent s'imposer sur la pelouse de Dender, ce samedi en championnat (18h15). Les compositions viennent tout juste de tomber.

Une surprise côté unioniste : Christian Burgess, initialement prévu dans le onze de départ par Pocognoli, est blessé et remplacé par Ross Sykes.

Christian Burgess absent à l'Union

Une mauvaise nouvelle évidente pour Sébastien Pocognoli, tant l'importance du défenseur anglais est connue dans les matchs cruciaux, notamment pour sa capacité à déstabiliser son adversaire direct.

Mac Allister et Fedde Leysen composent le reste de la défense unioniste, avec Niang et Khalaili sur les côtés. Rasmussen, Zorgane et Ait El-Hadj occuperont le cœur du jeu, tandis que le duo Raul Florucz - Promise David est aligné en pointe. Rob Schoofs et Louis Patris débuteront donc sur le banc.