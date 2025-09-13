"C'est un bon gars" : après la bagarre qui l'a écarté de Marseille, Adrien Rabiot a fait la paix avec Jonathan Rowe

Les images vaudront le coup d'être vues ce dimanche : Adrien Rabiot retrouvera Jonathan Rowe, l'un avec l'AC Milan, l'autre avec Bologne, en Serie A. La dernière fois qu'ils s'étaient vus, c'était à Marseille, et ça s'était mal passé...

On peut compter sur les caméras italiennes pour ne pas rater une miette des retrouvailles entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, ce dimanche à San Siro. Milan affronte Bologne, et les deux anciens joueurs de l'OM se retrouvent donc quelques semaines après la bagarre qui leur a coûté leur place sur la Canebière.

L'incident avait eu lieu après la défaite marseillaise contre Rennes, lors de la première journée de Ligue 1. Les murs du vestiaire avaient tremblé quand Rabiot et Rowe s'étaient lancé dans ce que Roberto De Zerbi a qualifié de "bagarre de bar". Un échange d'une terrible violence, que l'OM avait sanctionné très sévèrement.

Si Rowe était déjà sur une voie de garage, Rabiot a en effet été mis en vente par le club phocéen dont il était pourtant un élément clef la saison passée. L'ancien du PSG rejoignait alors l'AC Milan, qui saisissait l'opportunité. Ironie du sort : son "adversaire" signait aussi en Italie.

Jonathan Rowe a en effet rejoint le FC Bologne... face auquel Adrien Rabiot fera ses grands débuts milanais. "Nous nous sommes déjà parlés quand nous avons signé en Italie, nous nous sommes souhaités bonne chance", révèle Rabiot via l'AFP. Pas de rancoeur, donc.

"C'est un bon gars. Ce qui s'est passé à Marseille aurait pu arriver dans n'importe quel vestiaire. Ca n'a pas changé ma relation avec lui. Je serai content de le revoir pour discuter un peu avec lui", affirme l'international français. Un dénouement inattendu.