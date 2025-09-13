De Cuyper n'est pas seul : le capitaine des Diables Rouges est sorti sur blessure en Premier League

Maxim De Cuyper est sorti blessé lors de la rencontre entre Bournemouth et Brighton. C'est aussi le cas de Youri Tielemans avec Aston Villa.

Huit affiches de la quatrième journée de Premier League étaient au programme ce samedi, dont Arsenal – Nottingham, Brentford – Chelsea ainsi qu’un derby londonien entre West Ham et Tottenham.

Mais d’autres rencontres intéressaient particulièrement les supporters belges puisqu’elles concernaient plusieurs Diables Rouges. Et les nouvelles ne sont pas rassurantes : Maxim De Cuyper est sorti blessé dès le début du match entre Bournemouth et Brighton.

Youri Tielemans sort également blessé avec Aston Villa

Le défenseur en forme des Diables n’était pas le seul à devoir quitter prématurément la pelouse. Youri Tielemans n’a pas repris la deuxième période de la rencontre entre Everton et Aston Villa, lui aussi touché.

Le capitaine des Diables Rouges traversait d’ailleurs une prestation compliquée. Aligné dans un rôle très défensif, il peinait à se mettre en évidence, comme cela arrive souvent lorsqu’il occupe cette position en sélection.

Selon les premières observations, il s’agirait d’un problème musculaire pour le milieu de terrain, rarement remplacé avec Aston Villa – et presque jamais dès la pause. Espérons que les deux Diables ne soient pas victimes de blessures trop graves.