L'aventure d'Arthur Vermeeren à Marseille commence bien

Arthur Vermeeren a pu faire ses débuts ce vendredi en Ligue 1. L'ancien milieu de l'Antwerp est monté au jeu lors de la large victoire de l'OM contre Lorient.

Cet été, Arthur Vermeeren (20 ans) a quitté le RB Leipzig en prêt, direction l'Olympique de Marseille. L'objectif est clair : y devenir progressivement titulaire et enfin trouver chaussure à son pied pour de bon. L'OM dispose en effet d'une option d'achat auprès du club allemand.

Ce vendredi, Vermeeren a fait ses grands débuts pour le club phocéen. Le Belge est monté au jeu à 12 minutes du terme lors de la large victoire de l'OM face à Lorient (4-0). Le score était déjà de 3-0 quand Vermeeren est rentré, lui permettant de disputer de premières minutes sans grande pression.

L'objectif à terme d'Arthur Vermeeren, qui a cette fois remplacé Benjamin Pavard (autre recrue estivale), sera de se faire une place dans le onze aux dépens d'Angel Gomes ou de Geoffrey Kondogbia. Un défi, mais le Diable Rouge (6 caps) a les qualités pour y parvenir.

La saison passée, Vermeeren était en effet titulaire régulier en Bundesliga et a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues (2 assists). Cette saison, il arrive notamment pour compenser le départ d'Adrien Rabiot, même s'il a un profil plus défensif que le Français.

L'OM a débuté sa saison de façon contrastée, avec deux défaites et désormais deux victoires. Les Marseillais sont temporairement 4e de Ligue 1 avec 6 points.