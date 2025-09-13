Louvain n'enchaîne pas, et Zulte Waregem gagne pour la première fois de la saison à domicile

Zulte Waregem a signé une victoire précieuse en Jupiler Pro League. L'Essevee s'est imposé face à Louvain et rejoint ainsi son adversaire au classement avec 7 points sur 21. Un coup franc dévié et un joli but avant la pause ont suffi pour offrir à Zulte Waregem sa première victoire à domicile.

Zulte Waregem avait besoin de points après n’avoir glané que 4 sur 18 possibles. Nnadi était suspendu, Lemoine restait sur le banc en raison d’une blessure, tandis que Jelle Vossen et Lukas Willen étaient également remplaçants après une blessure précédente.

Chez les visiteurs, la confiance était de mise après un 6 sur 6. David Hubert a aligné Oscar Gil et Maziz comme nouvelles titularisations. Les Louvanistes ont immédiatement exercé une forte pression, compliquant la relance et le jeu au sol de l’équipe locale.

Sous une véritable averse – y compris des grêlons avant le coup d’envoi – les premières occasions sont apparues dès les premières minutes, mais Schrijvers a trouvé la barre sur sa frappe. À l’inverse, Zulte Waregem a été un peu plus chanceux : sur un coup franc, Claes a vu le ballon dévié par le mur, Leysen est resté planté au sol, et l'Essevee ouvrait le score, 1-0.

Louvain presse, mais ne marque pas et perd à Zulte

Opoku et Ementa ont ensuite eu des opportunités pour creuser l’écart, mais ont manqué de réalisme. Louvain a essayé de réagir afin d’égaliser avant la pause, en vain.

Le deuxième but est finalement venu de l’autre côté. Après une belle action collective, l'Athois Yannick Cappelle a trompé le gardien de près et inscrit le 2-0, offrant ainsi le break à Zulte Waregem.

Après la pause, Louvain s’est montré plus offensif et a eu les meilleures occasions – Erenbjerg a notamment trouvé la barre une fois. Gabriël a plusieurs fois sorti de beaux arrêts, et un peu de malchance dans la finition louvaniste a permis à Zulte Waregem de célébrer sa première victoire à domicile de la saison. Les deux équipes comptent désormais 7 points au classement.