Teddy Teuma en échec, débuts timides pour Bassette et Leoni : Reims et Karel Geraerts sauvés sur le gong en Ligue 2

Après avoir réalisé un 7/12, le Stade de Reims a failli subir sa deuxième défaite de la saison à Annecy. Teddy Teuma a manqué un penalty, les débuts de Bassette et Leoni ont été timides, mais Reims a tout de même réussi à égaliser dans le temps additionnel.

Pour les amateurs et suiveurs du football belge, le Stade de Reims est une équipe à suivre cette saison en Ligue 2. Après quatre rencontres, l'équipe dirigée par Karel Geraerts comptait sept points sur douze avant son déplacement à Annecy, ce samedi.

Lors de cette rencontre, Teddy Teuma, écarté la saison dernière, était titulaire et portait le brassard de capitaine, tandis que Norman Bassette effectuait sa première titularisation depuis son arrivée de Coventry City.

Reims sauve un point dans les dernières minutes

C'est le Stade de Reims qui a eu la première grosse occasion de prendre l'avantage, via Teddy Teuma. Néanmoins, l'ancien milieu de terrain maltais de l'Union Saint-Gilloise a manqué un penalty après 18 minutes.

Annecy a ensuite ouvert le score, ce qui a contraint Karel Geraerts à réagir. À l'heure de jeu, le T1 rémois a sorti Norman Bassette, auteur d'une première apparition timide, et a procédé à quelques ajustements. Un quart d'heure avant le terme, ce sont deux autres Belges, Theo Leoni et Maxime Busi, qui sont entrés en jeu.

Karel Geraerts a donc voulu inverser la tendance avec des changements, mais c'est bien un titulaire qui a su rétablir l'égalité dans les derniers instants. Après six minutes de temps additionnel, Antoine Leautey a offert un point précieux à Reims, qui occupe provisoirement la sixième place à deux longueurs des équipes de tête : le Red Star et l'ESTAC Troyes.