"C'est absolument ridicule, une décision folle" : l'affaire Nicolas Raskin prend de l'ampleur à Glasgow

Nicolas Raskin vit une situation délicate chez les Rangers. Le management de son entraîneur est vertement critiqué en Écosse.

Si vous cherchiez Nicolas Raskin sur le terrain ce weekend, il fallait regarder l'entraînement des Rangers. Comme lors du dernier match avant la trêve contre le Celtic, le Diable Rouge n'a pas été repris pour le match contre les Hearts of Middlothian.

"À présent, comme chaque joueur, il a le devoir de gagner la confiance de tous ses coéquipiers et du staff afin de nous aider à remporter les matchs. Le plus important est que Nico comprenne pourquoi, que les joueurs comprennent pourquoi", s'est justifié l'entraîneur Russel Martin, qui semble avoir mis Raskin à l'écart en raison de son comportement.

De plus en plus proche du C4 ?

La situation divise à Glasgow. Derek Ferguson, ancienne gloire des Rangers n'y est pas allé de main morte dans Ibrox News : "C'est absolument ridicule. C'est une décision folle. Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de gérer la situation. Laisser son meilleur joueur sur le banc face à ses plus grands rivaux, c'est inconcevable".

L'absence de Raskin dans le derby contre le Celtic l'a marqué : "Il faut aussi prendre en compte que ceux qui étaient dans le vestiaire sont des amis de Raskin, ceux avec qui il passe ses journées. Cette histoire est donc encore loin d'être terminée".

La situation semble être difficilement tenable à long terme. Mais c'est surtout la position de Russel Martin qui semble de plus en plus bancale. Humiliée par le Club de Bruges en Ligue des Champions, son équipe a mordu la poussière ce weekend encore, victime d'un doublé de l'ancien du Beerschot Lawrence Shankland.

