Kevin De Bruyne, le nouveau patron de Naples ? "Le rôle que nous lui donnons est parfait"

Muzamel Rahmat
Auteur du premier but de Naples face à la Fiorentina, Kevin De Bruyne séduit Antonio Conte. Après la victoire, l'entraîneur italien a expliqué comment il a intégré le Belge dans son système.

Kevin De Bruyne a lancé Naples sur la voie du succès face à la Fiorentina samedi. D’un penalty parfaitement tiré, le Belge a ouvert le score et permis à son équipe de s’imposer 1-3 à l’extérieur. Trois matchs, trois victoires. Naples partage la première place avec la Juventus.

En conférence de presse, Antonio Conte est revenu sur cette victoire mais surtout sur le rôle central de son maestro belge.

Le rôle parfait ?

"Nous avons essayé de trouver une solution. Un bon entraîneur doit faire cohabiter les joueurs. L'année dernière, les milieux de terrain étaient essentiels pour le Scudetto. L'arrivée de Kevin aurait pu exclure l'un des trois, mais le rôle que nous lui donnons est, je pense, parfait."

Conte a expliqué les ajustements tactiques entrepris pour tirer le meilleur de son équipe. "Nous essayons de donner moins de points de repère à l'adversaire. L'année dernière, nous avons exercé un pressing très haut. Il faut être prêt à affronter ce genre de situations, qui présentent également des risques."

Le technicien italien conclut avec fermeté : "C'est pourquoi je les entraîne tactiquement." Une déclaration qui montre à quel point Conte mise sur De Bruyne pour guider son équipe.

