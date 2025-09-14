Les "2000" prennent le pouvoir : la Challenger Pro League fait place à la classe biberon, pour notre grand plaisir

Seuls cinq joueurs nés avant le 1er janvier 2000 figuraient sur la feuille de match de la rencontre entre le RWDM Brussels et Seraing, ce dimanche. Un beau symbole de précocité.

Ce dimanche après-midi, deux équipes aux ambitions opposées s'affrontent au stade Edmond Machtens de Molenbeek. Sous les ordres de Frédéric Frans, le RWDM Brussels entend rejouer les premiers rôles après avoir manqué la montée de peu la saison dernière. Pour Seraing, l'ambition est d'assurer le maintien, le plus rapidement possible.

Mais quelles que soient les ambitions des équipes, la Challenger Pro League reste un laboratoire idéal pour tester et développer de jeunes talents, qui y effectuent fréquemment leurs débuts dans le monde professionnel.



La jeunesse au cœur de la rencontre entre le RWDM Brussels et Seraing

Cette rencontre entre le RWDM Brussels et Seraing ne déroge pas à la règle. Sur la feuille de match, on ne retrouve que cinq joueurs nés avant le 1er janvier 2000 !

Ils sont trois du côté molenbeekois, dont les deux gardiens : Bill Lathouwers, né en septembre 1999, et Guillaume Hubert, né en 1994. Le troisième est Gaëtan Robail, l'attaquant français également né en 1994.

Du côté de Seraing, seuls Nick Gillekens (1995) et Adrien Bongiovanni (1999) sont nés avant le 1er janvier 2000. Trois gardiens ont donc 25 ans ou plus, et un seul joueur de champ titulaire : Robail. Un tel degré de précocité est rare dans le monde professionnel, mais nous n’allons certainement pas nous plaindre de pouvoir découvrir de nouveaux talents.