"C'est un homme incroyable en dehors du terrain" : Alexis Saelemaekers ravi d'évoluer aux côtés de Luka Modrić

"C'est un homme incroyable en dehors du terrain" : Alexis Saelemaekers ravi d'évoluer aux côtés de Luka Modrić
Photo: © photonews

À l'AC Milan, Alexis Saelemaekers a la chance d'évoluer aux côtés d'un grand monsieur du football, à savoir Luka Modrić. Le Diable Rouge a expliqué ce que cela représentait pour lui de jouer avec ce joueur.

Dimanche, l'ailier belge a délivré une passe décisive pour le Croate, qui a parfaitement conclu. Les Rossoneri se sont finalement imposés 1-0 contre Bologne et ce but a donc eu toute son importance. 

Jouer avec Luka Modrić c'est évidemment particulier pour lui comme il l'explique au micro de DAZN : "Je le regardais quand j’étais enfant, maintenant je joue avec lui. C’est un honneur pour moi."

Lire aussi… 🎥 Alexis Saelemaekers impressionne en Italie : "Il a joué un grand match"

"C’est un homme incroyable en dehors du terrain, nous sommes contents de l’avoir avec nous. C’est un garçon humble, mais c’est lui qui fait tout avec son but," poursuit-il à propos de son coéquipier.

Alexis Saelemaekers semble désormais pleinement épanoui à l'AC Milan. Le Diable Rouge espère certainement bien s'imposer sur le long terme après avoir connu de multiples prêts.

Un déplacement à Udinese sera au rendez-vous ce samedi. Au classement, l'AC Milan est 5e avec six points sur neuf.

