"Je trouve ça dommage de la part des fans" : Diego Moreira regrette l'attitude des Ultras strasbourgeois

Diego Moreira était déçu des banderoles déployées par les Ultras strasbourgeois ce lundi. Il explique pourquoi.

Grâce à un penalty inscrit en toute fin de match, le RC Strasbourg s'est imposé face au Havre ce dimanche en Ligue 1. Joaquín Panichelli est l'unique buteur. 

Lors de cette rencontre qui se déroulait en Alsace, des Ultras du club strasbourgeois ont réclamé la démission du président et le retrait du brassard au capitaine Emmanuel Emegha, qui rejoindra Chelsea la saison prochaine, en déroulant des banderoles. Une attitude qui déçoit le Diable Rouge Diego Moreira.

"C'est dommage, il ne faut pas oublier tout ce que le président a fait pendant ces 10 dernières années. Que ce soit quand il a commencé et où il est arrivé aujourd'hui. Notamment avec le stade. Il faut être reconnaissant envers cette personne-là parce qu'il a fait un bon boulot avec les joueurs aussi qu'il a ramenés. L'année dernière, on a fait un boulot énorme et c'est aussi grâce au président. Il avait confiance en nous," explique le joueur belge en zone mixte au micro d'Ici Alsace

Que les supporters réclame le retrait du brassard de capitaine d’Emmanuel Emegha, cela le déçoit également : "Je trouve ça dommage de la part des fans. Il a démontré de quoi il était capable, c’est aussi grâce à lui qu’on se qualifie à Brondby, il a joué avec deux blessures, ce sont des choses qu’on ne dit pas… C’est un battant."

Ok, il a signé mais il est encore là et veut se battre pour l’équipe

"Je ne comprends pas les gens qui veulent qu’il parte maintenant. Ok, il a signé mais il est encore là et veut se battre pour l’équipe. Il ne faut pas cracher sur lui. On est content pour lui. On sera derrière lui et on va continuer de le soutenir. J’espère que les fans feront de même."

"Que les supporters soient énervés, c’est une chose, mais qu’ils le démontrent devant tout le monde en est une autre. Je trouve ça un peu irrespectueux pour lui. C’est du travail, il n’a pas signé à Chelsea comme ça. Il faut être content pour lui. C’est un mec qui se bat pour nous donc je trouve ça dommage," conclut-il.

