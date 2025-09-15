Le fils d'un ex-joueur du Club de Bruges et de la RAAL Louviéroise attire l'intérêt de plusieurs clubs belges

Photo: © photonews

Tout juste une semaine après la fin du mercato en Belgique, les rumeurs s'agitent déjà autour de la fenêtre hivernale. Un nom commence notamment à circuler : celui du fils d'un ancien joueur emblématique de la Jupiler Pro League.

Connaissez-vous Michaël Klukowski ? Il y a de nombreuses années, il jouait au Club de Bruges et à la RAAL Louviéroise. Dans ce dernier club, il a joué de 2002 à 2005, avant de passer cinq saisons chez les Blauw en Zwart.

Il a ensuite poursuivi sa carrière en Turquie, à Ankaragücü puis à Manisaspor, avant de la terminer à Chypre, à l’APOEL Nicosie. Aujourd’hui, il est actif comme agent de joueurs.

Entre-temps, son fils s’est aussi lancé dans le football. Antoni Klukowski commence d’ailleurs à se faire remarquer. Âgé de 18 ans, l’international canadien U19 est né à Lille, là où son père avait fait ses premiers pas en Europe.

Contrat jusqu’en 2028 au Widzew Lodz pour Antoni Klukowski

Formé au Legia Varsovie, il a ensuite rejoint Pogon Szczecin. Cet été, il est parti libre au Widzew Lodz, où il a déjà disputé quatre rencontres dans l’élite polonaise.

L’ailier droit est lié jusqu’en juin 2028 avec le club polonais, mais n’exclut pas un nouveau défi ailleurs. Selon La Dernière Heure, plusieurs clubs belges s’intéresseraient à lui. Suivra-t-il bientôt les traces de son père dans notre championnat ?

Michaël Klukowski

