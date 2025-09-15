"On ne va pas faire de cadeaux" : Jérémy Doku prévient Kevin De Bruyne avant Manchester City - Napoli

Cette semaine, Manchester City recevra le Napoli d'un certain Kevin De Bruyne pour le compte de la première journée de la phase de ligue en Ligue des Champions. Jérémy Doku s'est exprimé sur cette future rencontre, mais surtout sur son affrontement face à son coéquipier en équipe nationale.

"Je pense qu’il sera content de rentrer à la maison. Mais au final, on ne va pas faire de cadeaux : on veut gagner chaque match," avance-t-il au micro de son club.

Un match qui s'annonce évidemment particulier pour KDB qui a évolué durant une décennie sous les couleurs du club anglais : "Donc j’espère qu’il appréciera de revenir ici. De notre côté, on va bien récupérer et on sera prêts…"



Une chose est certaine, ce sont deux équipes en forme qui vont s'affronter. Le Napoli s'est imposé 1-3 contre la Fiorentina le week-end dernier. De Bruyne a d'ailleurs transformé un penalty.

Du côté des Citizens, le plein de confiance a été fait également. Les hommes de Pep Guardiola se sont imposés 3-0 dans le derby de Manchester. Jérémy Doku a quant à lui délivré deux assists.

De Bruyne retrouvera l'Etihad Stadium ce jeudi à 21h00. Voici un duel qui promet déjà alors que la compétition ne fera que de commencer.