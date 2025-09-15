"On ne va pas faire de cadeaux" : Jérémy Doku prévient Kevin De Bruyne avant Manchester City - Napoli

"On ne va pas faire de cadeaux" : Jérémy Doku prévient Kevin De Bruyne avant Manchester City - Napoli
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Cette semaine, Manchester City recevra le Napoli d'un certain Kevin De Bruyne pour le compte de la première journée de la phase de ligue en Ligue des Champions. Jérémy Doku s'est exprimé sur cette future rencontre, mais surtout sur son affrontement face à son coéquipier en équipe nationale.

"Je pense qu’il sera content de rentrer à la maison. Mais au final, on ne va pas faire de cadeaux : on veut gagner chaque match," avance-t-il au micro de son club.

Un match qui s'annonce évidemment particulier pour KDB qui a évolué durant une décennie sous les couleurs du club anglais : "Donc j’espère qu’il appréciera de revenir ici. De notre côté, on va bien récupérer et on sera prêts…"

Lire aussi… "J'étais déjà très excité avant le match" : la confession inattendue de Jérémy Doku

Une chose est certaine, ce sont deux équipes en forme qui vont s'affronter. Le Napoli s'est imposé 1-3 contre la Fiorentina le week-end dernier. De Bruyne a d'ailleurs transformé un penalty.

Du côté des Citizens, le plein de confiance a été fait également. Les hommes de Pep Guardiola se sont imposés 3-0 dans le derby de Manchester. Jérémy Doku a quant à lui délivré deux assists.

De Bruyne retrouvera l'Etihad Stadium ce jeudi à 21h00. Voici un duel qui promet déjà alors que la compétition ne fera que de commencer.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester United
Manchester City
Jérémy Doku
Kevin De Bruyne

Plus de news

"J'étais déjà très excité avant le match" : la confession inattendue de Jérémy Doku

"J'étais déjà très excité avant le match" : la confession inattendue de Jérémy Doku

14:00
Quel numéro ! Jérémy Doku assomme United avec deux assists de grande classe

Quel numéro ! Jérémy Doku assomme United avec deux assists de grande classe

20:45
"Ça commence à prendre" : la sérénité des joueurs du Standard étonne alors que la situation se complique déjà Interview

"Ça commence à prendre" : la sérénité des joueurs du Standard étonne alors que la situation se complique déjà

14:40
Dernier au classement, le Girona d'Axel Witsel n'a toujours pas de victoire à son actif en championnat

Dernier au classement, le Girona d'Axel Witsel n'a toujours pas de victoire à son actif en championnat

14:20
"C'est un homme incroyable en dehors du terrain" : Alexis Saelemaekers ravi d'évoluer aux côtés de Luka Modrić

"C'est un homme incroyable en dehors du terrain" : Alexis Saelemaekers ravi d'évoluer aux côtés de Luka Modrić

13:30
🎥 Leandro Trossard décisif pour la première fois de la saison

🎥 Leandro Trossard décisif pour la première fois de la saison

13:00
"Moi, je trouve ça marrant" : Matisse Samoise réagit aux sifflets à son encontre

"Moi, je trouve ça marrant" : Matisse Samoise réagit aux sifflets à son encontre

12:40
Un ancien arbitre est catégorique sur le carton rouge de Tristan Degreef !

Un ancien arbitre est catégorique sur le carton rouge de Tristan Degreef !

12:20
Charleroi et la RAAL à l'honneur, Westerlo aussi : voici notre septième équipe de la semaine Analyse

Charleroi et la RAAL à l'honneur, Westerlo aussi : voici notre septième équipe de la semaine

11:40
2
Le match contrasté mais, enfin, un sourire pour Luis Vazquez : peut-il vraiment faire oublier Dolberg ?

Le match contrasté mais, enfin, un sourire pour Luis Vazquez : peut-il vraiment faire oublier Dolberg ?

11:00
Le président du Club de Bruges, Bart Verhaeghe, secoue ses joueurs avant le début de la Ligue des champions

Le président du Club de Bruges, Bart Verhaeghe, secoue ses joueurs avant le début de la Ligue des champions

11:20
1
Ce Diable Rouge est décisif pour la première fois de la saison en Serie A

Ce Diable Rouge est décisif pour la première fois de la saison en Serie A

10:00
Mika Godts révèle comment il a réussi à se relancer après des mois difficiles

Mika Godts révèle comment il a réussi à se relancer après des mois difficiles

10:30
🎥 Alexis Saelemaekers impressionne en Italie : "Il a joué un grand match"

🎥 Alexis Saelemaekers impressionne en Italie : "Il a joué un grand match"

09:30
1
Koni De Winter a disputé ses premières minutes avec l'AC Milan : des débuts réussis ?

Koni De Winter a disputé ses premières minutes avec l'AC Milan : des débuts réussis ?

09:00
Un ancien Diable Rouge critique un jeune gardien belge : "C'est une erreur"

Un ancien Diable Rouge critique un jeune gardien belge : "C'est une erreur"

08:30
"Je trouve ça dommage de la part des fans" : Diego Moreira regrette l'attitude des Ultras strasbourgeois

"Je trouve ça dommage de la part des fans" : Diego Moreira regrette l'attitude des Ultras strasbourgeois

08:00
Ivan Leko très content de sa nouvelle recrue : "Il est le héros du match"

Ivan Leko très content de sa nouvelle recrue : "Il est le héros du match"

07:40
📷 Un joueur d'Anderlecht rend un bel hommage à son petit frère de 13 ans, tragiquement décédé

📷 Un joueur d'Anderlecht rend un bel hommage à son petit frère de 13 ans, tragiquement décédé

07:20
"Anderlecht qui vend Simic 20 millions, c'est un coup de chance ?" Olivier Renard répond à ses détracteurs

"Anderlecht qui vend Simic 20 millions, c'est un coup de chance ?" Olivier Renard répond à ses détracteurs

07:00
1
Toujours aussi félin : Hervé Koffi revient de loin et sort le grand jeu sur penalty

Toujours aussi félin : Hervé Koffi revient de loin et sort le grand jeu sur penalty

06:30
Besnik Hasi défend Tristan Degreef... qui va tout de même devoir se calmer à l'avenir

Besnik Hasi défend Tristan Degreef... qui va tout de même devoir se calmer à l'avenir

06:00
Un retour plein d'émotion pour Ivan Leko : "Ici, les gens connaissent vraiment le football"

Un retour plein d'émotion pour Ivan Leko : "Ici, les gens connaissent vraiment le football"

23:00
Anderlecht s'en sort-il bien ? "Il y avait faute sur moi, j'en suis sûr à 200%"

Anderlecht s'en sort-il bien ? "Il y avait faute sur moi, j'en suis sûr à 200%"

22:20
2
Nathan Ngoy infranchissable avec Chancel Mbemba ! Un scénario de folie face aux Toulousains d'Aron Donnum

Nathan Ngoy infranchissable avec Chancel Mbemba ! Un scénario de folie face aux Toulousains d'Aron Donnum

22:00
Un joueur des Francs Borains a connu l'enfer : "Depuis que c'est sorti, les gens me regardent bizarrement dans la rue"

Un joueur des Francs Borains a connu l'enfer : "Depuis que c'est sorti, les gens me regardent bizarrement dans la rue"

22:40
Des Mauves courageux : les cotes d'Anderlecht-Genk

Des Mauves courageux : les cotes d'Anderlecht-Genk

21:40
Le coleader croqué sans merci par Westerlo, l'Union finit le weekend seule en tête

Le coleader croqué sans merci par Westerlo, l'Union finit le weekend seule en tête

21:20
"C'est absolument ridicule, une décision folle" : l'affaire Nicolas Raskin prend de l'ampleur à Glasgow

"C'est absolument ridicule, une décision folle" : l'affaire Nicolas Raskin prend de l'ampleur à Glasgow

21:00
Réduit à 10 après une demi-heure, Anderlecht prend un bon point... grâce à Luis Vazquez !

Réduit à 10 après une demi-heure, Anderlecht prend un bon point... grâce à Luis Vazquez !

20:28
Et si la Juve avait fait une erreur ? Samuel Mbangula inscrit un but sensationnel en Bundesliga

Et si la Juve avait fait une erreur ? Samuel Mbangula inscrit un but sensationnel en Bundesliga

20:00
🎥 Exclusion inévitable ? Le vilain tacle de Tristan Degreef qui complique la tâche d'Anderlecht

🎥 Exclusion inévitable ? Le vilain tacle de Tristan Degreef qui complique la tâche d'Anderlecht

19:45
Kevin De Bruyne, le nouveau patron de Naples ? "Le rôle que nous lui donnons est parfait"

Kevin De Bruyne, le nouveau patron de Naples ? "Le rôle que nous lui donnons est parfait"

14/09
Michael Verschueren de retour au premier plan ? Marc Coucke brouille les pistes mais confirme s'activer en coulisse

Michael Verschueren de retour au premier plan ? Marc Coucke brouille les pistes mais confirme s'activer en coulisse

19:30
🎥 Le petit prince est de retour : les premiers buts de la saison de Charles De Ketelaere

🎥 Le petit prince est de retour : les premiers buts de la saison de Charles De Ketelaere

18:40
"À une seconde près, le message volait à la poubelle", la bourde qui a failli ruiner le transfert d'Anthony Moris

"À une seconde près, le message volait à la poubelle", la bourde qui a failli ruiner le transfert d'Anthony Moris

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 4
Arsenal Arsenal 3-0 Nottingham Forest Nottingham Forest
Newcastle Utd Newcastle Utd 1-0 Wolverhampton Wolverhampton
Bournemouth Bournemouth 2-1 Brighton Brighton
Crystal Palace Crystal Palace 0-0 Sunderland Sunderland
Everton Everton 0-0 Aston Villa Aston Villa
Fulham Fulham 1-0 Leeds United Leeds United
West Ham Utd West Ham Utd 0-3 Tottenham Tottenham
Brentford Brentford 2-2 Chelsea Chelsea
Burnley Burnley 0-1 Liverpool Liverpool
Manchester City Manchester City 3-0 Manchester United Manchester United
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved