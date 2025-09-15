Un arbitre belge en Ligue des Champions déjà fortement critiqué... avant le match

Un arbitre belge en Ligue des Champions déjà fortement critiqué... avant le match
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ces dernières semaines, mois et années, beaucoup a déjà été écrit sur l'arbitrage belge. Certains affirment que les arbitres belges ne siffleront plus jamais au plus haut niveau s'ils continuent ainsi. Mais il convient tout de même d'apporter une certaine nuance à cela.

Un arbitre belge à un Euro ou à une Coupe du monde ? Cela fait déjà un bon moment que ce n’est plus arrivé. Et en vue du Mondial 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique, rien n’est encore assuré.

Mais dans un calendrier européen de plus en plus chargé, il arrive que des opportunités s’ouvrent pour l’arbitrage belge. Cette semaine ne fait pas exception.

Un Belge à nouveau en Ligue des Champions

L’arbitre Erik Lambrechts a en effet été désigné par l’UEFA pour diriger mardi le match Benfica-Qarabag. Il avait fait ses débuts en Ligue des Champions il y a deux ans.

Il en est déjà à sa cinquième rencontre. Bram Van Driessche officiera comme VAR. Il y a une semaine, l’arbitre de 40 ans, Erik Lambrechts, était également actif lors des qualifications pour la Coupe du monde. Il avait alors dirigé le match entre le Portugal et la Hongrie (2-3).

Bram Van Driessche était déjà au VAR à ce moment-là. De cette manière, les deux hommes apprennent à mieux travailler ensemble, ce qui pourrait constituer une option en vue d’un éventuel Mondial 2026.

Au Portugal, certaines critiques se sont toutefois élevées : voir un arbitre belge diriger un match ne passe pas inaperçu, puisque le Portugal et la Belgique se disputent actuellement les 6e et 7e places du classement européen.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis SL Benfica - FK Qarabag en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (16/09).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
SL Benfica
FK Qarabag
Eric Lambrechts

Plus de news

Le grand perdant de la défaite à la RAAL ? Hein Vanhaezebrouck y va fort : "Je doute qu'il puisse encore évoluer"

Le grand perdant de la défaite à la RAAL ? Hein Vanhaezebrouck y va fort : "Je doute qu'il puisse encore évoluer"

21:20
"Il ne sait pas défendre" : Silvio Proto donne son avis sur l'exclusion de Tristan Degreef

"Il ne sait pas défendre" : Silvio Proto donne son avis sur l'exclusion de Tristan Degreef

21:00
Ivan Leko l'avait bien compris : le mal récurrent du Standard qui explique ses difficultés offensives

Ivan Leko l'avait bien compris : le mal récurrent du Standard qui explique ses difficultés offensives

20:40
Une arme inattendue pour l'Union Saint-Gilloise au PSV ? "Je viens d'apprendre que j'étais sur la liste"

Une arme inattendue pour l'Union Saint-Gilloise au PSV ? "Je viens d'apprendre que j'étais sur la liste"

20:20
🎥 On l'avait rarement vu si énervé : la provocation qui a mis Michy Batshuayi hors de lui

🎥 On l'avait rarement vu si énervé : la provocation qui a mis Michy Batshuayi hors de lui

20:00
Le parquet n'a pas épargné Tristan Degreef : deux exclus du weekend fixés sur leur suspension

Le parquet n'a pas épargné Tristan Degreef : deux exclus du weekend fixés sur leur suspension

19:30
Premier bilan en D1 ACFF : les favoris au titre répondent présents, déjà de l'inquiétude dans le bas de tableau

Premier bilan en D1 ACFF : les favoris au titre répondent présents, déjà de l'inquiétude dans le bas de tableau

19:00
Merci pour tout...ou pas : le bourreau de la génération dorée annonce sa retraite à 31 ans

Merci pour tout...ou pas : le bourreau de la génération dorée annonce sa retraite à 31 ans

18:42
1
Voici pourquoi le Club de Bruges pourrait bien regretter d'avoir vendu ce joueur

Voici pourquoi le Club de Bruges pourrait bien regretter d'avoir vendu ce joueur

18:00
Rudi Garcia peut souffler : plus de peur que de mal pour un nouveau cadre des Diables, sorti sur blessure

Rudi Garcia peut souffler : plus de peur que de mal pour un nouveau cadre des Diables, sorti sur blessure

17:40
1
"Après six journées de championnat, aucun des avants-centres de Bruges n'a encore inscrit le moindre but"

"Après six journées de championnat, aucun des avants-centres de Bruges n'a encore inscrit le moindre but"

17:20
Sébastien Pocognoli dévoile les ambitions de l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions

Sébastien Pocognoli dévoile les ambitions de l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions

17:00
"Nous avons beaucoup de respect pour eux" : le coach du PSV méfiant avant d'affronter l'Union Saint-Gilloise

"Nous avons beaucoup de respect pour eux" : le coach du PSV méfiant avant d'affronter l'Union Saint-Gilloise

15:30
Un ancien Diable Rouge est catégorique avec ce grand club de Pro League : "C'est le maximum atteignable"

Un ancien Diable Rouge est catégorique avec ce grand club de Pro League : "C'est le maximum atteignable"

16:30
Michal Skoras se confie sur son départ du Club de Bruges : "Ce n'était pas une décision facile"

Michal Skoras se confie sur son départ du Club de Bruges : "Ce n'était pas une décision facile"

16:00
Le fils d'un ex-joueur du Club de Bruges et de la RAAL Louviéroise attire l'intérêt de plusieurs clubs belges

Le fils d'un ex-joueur du Club de Bruges et de la RAAL Louviéroise attire l'intérêt de plusieurs clubs belges

15:00
"Ça commence à prendre" : la sérénité des joueurs du Standard étonne alors que la situation se complique déjà Interview

"Ça commence à prendre" : la sérénité des joueurs du Standard étonne alors que la situation se complique déjà

14:40
1
Dernier au classement, le Girona d'Axel Witsel n'a toujours pas de victoire à son actif en championnat

Dernier au classement, le Girona d'Axel Witsel n'a toujours pas de victoire à son actif en championnat

14:20
"J'étais déjà très excité avant le match" : la confession inattendue de Jérémy Doku

"J'étais déjà très excité avant le match" : la confession inattendue de Jérémy Doku

14:00
"C'est un homme incroyable en dehors du terrain" : Alexis Saelemaekers ravi d'évoluer aux côtés de Luka Modrić

"C'est un homme incroyable en dehors du terrain" : Alexis Saelemaekers ravi d'évoluer aux côtés de Luka Modrić

13:30
🎥 Leandro Trossard décisif pour la première fois de la saison

🎥 Leandro Trossard décisif pour la première fois de la saison

13:00
"Moi, je trouve ça marrant" : Matisse Samoise réagit aux sifflets à son encontre

"Moi, je trouve ça marrant" : Matisse Samoise réagit aux sifflets à son encontre

12:40
Un ancien arbitre est catégorique sur le carton rouge de Tristan Degreef !

Un ancien arbitre est catégorique sur le carton rouge de Tristan Degreef !

12:20
"On ne va pas faire de cadeaux" : Jérémy Doku prévient Kevin De Bruyne avant Manchester City - Napoli

"On ne va pas faire de cadeaux" : Jérémy Doku prévient Kevin De Bruyne avant Manchester City - Napoli

12:00
Charleroi et la RAAL à l'honneur, Westerlo aussi : voici notre septième équipe de la semaine Analyse

Charleroi et la RAAL à l'honneur, Westerlo aussi : voici notre septième équipe de la semaine

11:40
2
Le match contrasté mais, enfin, un sourire pour Luis Vazquez : peut-il vraiment faire oublier Dolberg ?

Le match contrasté mais, enfin, un sourire pour Luis Vazquez : peut-il vraiment faire oublier Dolberg ?

11:00
Le président du Club de Bruges, Bart Verhaeghe, secoue ses joueurs avant le début de la Ligue des champions

Le président du Club de Bruges, Bart Verhaeghe, secoue ses joueurs avant le début de la Ligue des champions

11:20
1
Mika Godts révèle comment il a réussi à se relancer après des mois difficiles

Mika Godts révèle comment il a réussi à se relancer après des mois difficiles

10:30
Ce Diable Rouge est décisif pour la première fois de la saison en Serie A

Ce Diable Rouge est décisif pour la première fois de la saison en Serie A

10:00
🎥 Alexis Saelemaekers impressionne en Italie : "Il a joué un grand match"

🎥 Alexis Saelemaekers impressionne en Italie : "Il a joué un grand match"

09:30
1
Koni De Winter a disputé ses premières minutes avec l'AC Milan : des débuts réussis ?

Koni De Winter a disputé ses premières minutes avec l'AC Milan : des débuts réussis ?

09:00
Un ancien Diable Rouge critique un jeune gardien belge : "C'est une erreur"

Un ancien Diable Rouge critique un jeune gardien belge : "C'est une erreur"

08:30
"Je trouve ça dommage de la part des fans" : Diego Moreira regrette l'attitude des Ultras strasbourgeois

"Je trouve ça dommage de la part des fans" : Diego Moreira regrette l'attitude des Ultras strasbourgeois

08:00
Ivan Leko très content de sa nouvelle recrue : "Il est le héros du match"

Ivan Leko très content de sa nouvelle recrue : "Il est le héros du match"

07:40
📷 Un joueur d'Anderlecht rend un bel hommage à son petit frère de 13 ans, tragiquement décédé

📷 Un joueur d'Anderlecht rend un bel hommage à son petit frère de 13 ans, tragiquement décédé

07:20
"Anderlecht qui vend Simic 20 millions, c'est un coup de chance ?" Olivier Renard répond à ses détracteurs

"Anderlecht qui vend Simic 20 millions, c'est un coup de chance ?" Olivier Renard répond à ses détracteurs

07:00
2

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 1
PSV PSV 16/09 Union SG Union SG
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 16/09 Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 16/09 Villarreal Villarreal
Real Madrid Real Madrid 16/09 Marseille Marseille
SL Benfica SL Benfica 16/09 FK Qarabag FK Qarabag
Juventus Juventus 16/09 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 17/09 Pafos FC Pafos FC
Slavia Prague Slavia Prague 17/09 Bodo Glimt Bodo Glimt
Bayern Munich Bayern Munich 17/09 Chelsea Chelsea
Ajax Ajax 17/09 Inter Inter
Liverpool Liverpool 17/09 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 17/09 Atalanta Atalanta
FC Bruges FC Bruges 18/09 Monaco Monaco
FC Copenhague FC Copenhague 18/09 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Sporting Portugal Sporting Portugal 18/09 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle Utd Newcastle Utd 18/09 FC Barcelone FC Barcelone
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 18/09 Galatasaray Galatasaray
Manchester City Manchester City 18/09 Napoli Napoli
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved