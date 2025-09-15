Un arbitre belge en Ligue des Champions déjà fortement critiqué... avant le match

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ces dernières semaines, mois et années, beaucoup a déjà été écrit sur l'arbitrage belge. Certains affirment que les arbitres belges ne siffleront plus jamais au plus haut niveau s'ils continuent ainsi. Mais il convient tout de même d'apporter une certaine nuance à cela.

Un arbitre belge à un Euro ou à une Coupe du monde ? Cela fait déjà un bon moment que ce n’est plus arrivé. Et en vue du Mondial 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique, rien n’est encore assuré.

Mais dans un calendrier européen de plus en plus chargé, il arrive que des opportunités s’ouvrent pour l’arbitrage belge. Cette semaine ne fait pas exception.

Un Belge à nouveau en Ligue des Champions

L’arbitre Erik Lambrechts a en effet été désigné par l’UEFA pour diriger mardi le match Benfica-Qarabag. Il avait fait ses débuts en Ligue des Champions il y a deux ans.

Erik Lambrechts 🇧🇪 é o árbitro do Benfica - Qarabağ



O belga esteve no último Hungria - Portugal, que terminou com a vitória portuguesa por 2-3. pic.twitter.com/4dYUCYYREl — Cabine Desportiva (@CabineSport) September 14, 2025

Il en est déjà à sa cinquième rencontre. Bram Van Driessche officiera comme VAR. Il y a une semaine, l’arbitre de 40 ans, Erik Lambrechts, était également actif lors des qualifications pour la Coupe du monde. Il avait alors dirigé le match entre le Portugal et la Hongrie (2-3).

Bram Van Driessche était déjà au VAR à ce moment-là. De cette manière, les deux hommes apprennent à mieux travailler ensemble, ce qui pourrait constituer une option en vue d’un éventuel Mondial 2026.

Au Portugal, certaines critiques se sont toutefois élevées : voir un arbitre belge diriger un match ne passe pas inaperçu, puisque le Portugal et la Belgique se disputent actuellement les 6e et 7e places du classement européen.

E nós aqui em PT a rir uns dos outros enquanto pela calada a uefa vai nomeando árbitros de países cujas ligas estão na luta com a nossa.

"mas os arbítrios são profissionais, ñ vão manchar a carreira", basta um amarelo mal dado ou lançamentos e cantos que não eram para condicionar — Lampião Alentejano (@Lampialentejano) September 14, 2025