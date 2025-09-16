🎥 Pâle en équipe nationale, Leandro Trossard brille encore avec Arsenal en Ligue des Champions

Arsenal a réussi ses débuts en Champions League avec une victoire sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Et Leandro Trossard y est pour beaucoup !

Quelle énigme que Leandro Trossard, pour tous les amateurs de football belge ! Assez apprécié à Genk, longtemps réclamé par les supporters en équipe nationale et présenté par beaucoup comme l'un de ceux qui devaient prendre la succession des Hazard et Mertens, il n'a jusqu'à présent pas convaincu avec les Diables Rouges.

Pourtant, en club, Trossard a décroché son transfert de rêve pour Arsenal en janvier 2023 et, depuis, s'est imposé comme un élément important des Gunners. Cet été, un départ a été évoqué mais le Belge est finalement resté et brille dans ce début de saison.

Leandro Trossard is the most effective player in this Arteta’s Arsenal.

The signing of Eze might just be the spark Martinelli needed to explode 🤯 #AthArs pic.twitter.com/D8ndyO0aGr — Arsenal P (@Petme411) September 16, 2025

Ainsi, après une passe décisive le week-end passé contre Nottingham Forest, Leandro Trossard a été le grand artisan de la victoire d'Arsenal à l'Athletic Bilbao ce mardi. Le match a mis longtemps avant de se débloquer, mais Trossard servait Gabriel Martinelli à la 72e sur le 0-1.

Enfin, il glaçait San Mamès pour de bon à la 87e en faisant lui-même le break, cette fois servi par Martinelli qui lui rendait la politesse. Des débuts européens totalement réussis pour les Gunners et pour Trossard cette saison.

Après une trêve internationale compliquée lors de laquelle il a une fois de plus perdu des points aux yeux du public belge, Leandro Trossard se refait donc directement une santé. Cela devrait convaincre Rudi Garcia de continuer à lui faire confiance...